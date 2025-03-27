新华社北京3月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在京先后会见美中关系全国委员会董事会执行副主席格林伯格、专程来华出席瑙鲁驻华使馆开馆仪式的瑙鲁外长安格明。

会见格林伯格时，王毅表示，当前中美关系处于何去何从的重要关口，双方应以两国元首重要共识和愿景为指引，加强交流，增进了解，避免误判，管控分歧。中方愿本着平等原则和相互尊重精神，同美方开展对话协商，解决各自合理关切。

格林伯格说，美中关系是世界上最重要的双边关系。双方应加大接触，落实好两国元首愿景，实现各自和平繁荣。美中关系全国委员会和我本人将继续为此积极努力。

会见安格明时，王毅表示，中瑙复交以来，双方相互理解、相互支持，务实合作全方位发展。中方赞赏瑙方坚定奉行一个中国政策，愿同瑙方深化农渔业、体育、海洋开发、应对气变、能力建设等合作，开辟中瑙关系更加光明的前景。

安格明表示，衷心感谢中方为瑙鲁基础设施建设和经济社会发展提供的宝贵帮助。瑙鲁坚持一个中国原则的立场不会有丝毫动摇，期待拓展各领域合作，推动瑙中关系不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 03 版）

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