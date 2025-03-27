康林松

可以预见，中国市场仍将是梅赛德斯—奔驰全球战略的重要支柱之一。我们将始终致力于在中国的长期投资，并继续坚定推动德中经贸合作

在我的家乡瑞典，有一则非常著名的童话故事叫《尼尔斯骑鹅旅行记》，根据这个故事改编的动画片曾在中国上映。我从小就看这个故事，从中学到了一个道理：真正的友谊是在共同经历中建立的。2025年恰逢欧盟同中国建立外交关系50周年，对梅赛德斯—奔驰来说也意义非凡——今年是梅赛德斯—奔驰在中国开展生产和研发的第二十个年头。数字背后是在共同经历中建立的真正友谊。

梅赛德斯—奔驰从创建伊始就依托开放市场和国际贸易，将友谊的种子播撒到了全世界，一直致力于实现合作共赢。受益于中国的对外开放政策，我们于2005年正式开启了在中国的本土化进程。2005年梅赛德斯—奔驰和北汽集团合资成立北京奔驰，并于同年投产第一款中国国产奔驰车。经过20年的发展，北京奔驰已成为全球最大、最先进的梅赛德斯—奔驰汽车制造基地之一，覆盖整车、发动机、动力电池的生产。现在，我们在中国的研发布局也是德国之外最强大的。我们在北京和上海的两个研发中心，聚焦新能源和智能网联汽车的研发和测试。

中国对我们来说，虽非故土却亲似家园。北京奔驰持续大力推进零部件本土化研发和生产，助力中国供应商合作伙伴走向全球。20年携手同行，梅赛德斯—奔驰与中国伙伴共同经历了中国汽车行业的飞速发展，既是参与者、贡献者，也是受益者。长期共赢的合作关系使我们与中国企业及客户建立了深厚的友谊。同时，我们不断深化人才本土化，与中国汽车行业创新型人才共成长。梅赛德斯—奔驰已成为中国式现代化进程的参与者和值得信赖的伙伴。

日前，我来华参加中国发展高层论坛年会，再次被中国的发展速度所震撼。中国持续扩大高水平对外开放的政策令人鼓舞。持续扩大开放不仅能为跨国企业带来机遇，更能进一步释放中国市场的潜力。中国改革开放40多年来创造的发展成就令全球瞩目。目前，中国已经发展成为全球最大的汽车市场、最大的新能源汽车市场。汽车行业最重要的两个发展方向——电动化和智能化正在中国如火如荼地展开。“中国速度”已经成为汽车行业创新的新名片。为此，梅赛德斯—奔驰正在着手提升研发效率，向“中国速度”看齐，向中国用户的需求看齐。未来，梅赛德斯—奔驰将继续依托中国创新生态，围绕电动化、数字化、可持续出行等关键领域拓展合作网络，推出更多符合中国客户需求的产品。

当前，全球汽车市场正面临诸多挑战，但我相信，投资中国市场是自然而然的选择。这不仅因为中国持续扩大对外开放，更基于这里蕴含巨大需求潜力和发展动能。过去10年间，我们与中国合作伙伴共同投资超过1000亿元人民币，如今，我们正继续投入超过140亿元人民币，用以进一步丰富中国“智造”阵容，提升本土研发实力。可以预见，中国市场仍将是梅赛德斯—奔驰全球战略的重要支柱之一。我们将始终致力于在中国的长期投资，并继续坚定推动德中经贸合作。我们将赓续20年来用汗水和努力铸就的友谊，开启在华发展新篇章，与中国伙伴共享中国市场带来的发展机遇。

（作者为梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)