博鳌亚洲论坛2025年年会“高端对话：联合国未来峰会之后的全球治理”分论坛举行

本报记者 强 薇

3月26日，博鳌亚洲论坛2025年年会“高端对话：联合国未来峰会之后的全球治理”分论坛举行。与会嘉宾围绕落实联合国未来峰会成果、加强多边合作、重振多边体系以及增强发展中国家的发言权和代表性等话题，展开讨论并建言献策。与会嘉宾认为，中国提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，有助于完善全球治理体系，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

中国外交部副部长陈晓东表示，当前国际形势变乱交织，不稳定和不确定性日益突出，各国亟须齐心协力，共同推进全球治理。去年，联合国成功举行未来峰会，通过《未来契约》，发出了加强团结合作、完善全球治理的清晰信号，为应对全球性挑战明确了努力方向。中方提出全球安全倡议，为完善全球安全治理、破解人类安全困境提供新思路。中方主张以共同安全为目标，尊重和保障每一个国家的安全；以团结协作为原则，践行真正的多边主义；以可持续发展为保障，推动实现持久安全；以综合施策为路径，统筹维护传统领域和非传统领域安全。

“面对百年未有之大变局，没有任何一个国家能够独自应对挑战，加强全球治理需要各国通力合作。”联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，今年是联合国成立80周年，各方应在认可以联合国为核心的国际体系发挥的重要作用的同时，反思联合国目前存在的问题和面临的挑战。“我们的先辈从两次世界大战的惨痛教训中认识到，冲突必须通过外交手段而非暴力来解决，各国相处应遵循联合国宪章宗旨和原则，而非丛林法则。”

联合国副秘书长盖·莱德认为，《未来契约》为全球治理规划了蓝图，既包括维护和平安全等已有的长期议题，也回应了新议题，如合理处理包括网络和太空领域的新型冲突。此外，各方还需努力确保人工智能等技术进步服务于全人类，不断弥合数字鸿沟。

“展望21世纪人类面临的机遇与挑战，我们迫切需要实现全球治理的转型，以回应我们对于和平、稳定、平等的愿景。”第七十五届联合国大会主席博兹克尔表示，完善全球治理需要深化国际合作、依托数字技术赋能和遵循以人为本。

联合国秘书长高级别咨询委员会委员、江苏大学全球发展与安全研究院理事长徐步表示，当前世界比以往任何时候都需要维护多边主义并提高效率。“中国提出三大全球倡议，与《未来契约》的目标和愿景契合，为完善全球治理贡献了中国智慧。”

巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆表示，各国应坚持多边主义，加强国际合作，切实推动落实《未来契约》；要维护以联合国为核心的国际体系，支持联合国在国际事务中发挥核心作用；要改革全球金融架构，为可持续发展目标和应对气候变化等问题提供资金支持，让全球南方的声音传播得更远。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 03 版）

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