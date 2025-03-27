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携手迎接挑战 合作开创未来（聚焦博鳌亚洲论坛2025年年会）

本报记者 刘玲玲
2025年03月27日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“困难和挑战进一步告诉我们，人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲时指出。

　　携手迎接挑战、合作开创未来——正在举行的博鳌亚洲论坛2025年年会传递着这一回响。来自数十个国家的各界人士齐聚海南博鳌，围绕“在世界变局中共创亚洲未来”主题，共商亚洲和世界发展大计。与会人士普遍认为，面对当前充满不确定性的世界，同心合力、和衷共济才是最有效的方法。作为亚洲大家庭重要一员，中国将继续为促进区域经济一体化、推进普惠包容的经济全球化发挥积极作用。

　　把握大势，促进增长——

　　“向国际社会传递推进普惠包容的经济全球化的信心”

　　新时代以来，习近平主席5次在博鳌亚洲论坛年会上发表主旨演讲，为推动地区发展繁荣凝聚起亚洲共识，为应对全球性挑战提供中国方案，为推进普惠包容的经济全球化指明方向。

　　联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，亚洲始终是多边主义、自由贸易与经济全球化的坚定倡导者，“亚洲奇迹”本质上是全球化深度融入世界经济的奇迹。“唯有以信任和团结为指引，通过坚定持久的国际合作，方能实现全人类的共同福祉。”

　　泰国前副总理兼外长敦表示，过去多年，各国在经济全球化这条“高速路”上快速前进。如今的道路出现一些“障碍”，必须依靠全球协作、同心协力来应对，每个国家都可以为包容的经济全球化贡献力量。中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，积极支持并且真正地推动全球化。

　　俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫认为，当前世界经济面临着保护主义、单边主义等带来的挑战。“中国正在做很多工作，无论是给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税的待遇，还是推动服务业扩大开放，都向国际社会传递推进普惠包容的经济全球化的信心。”

　　意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇不久前体验了一次中老铁路列车。车窗外，风景飞驰而过，沿线地区处处充满生机与活力。“得益于这条铁路，老挝实现了从‘陆锁国’到‘陆联国’的转变，旅游、贸易等因铁路开通而蓬勃发展。中老铁路是一个生动的例证，充分证明共建‘一带一路’等倡议为共建国家带来了实实在在的民生福祉。”

　　美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说，共建“一带一路”倡议是一个共赢倡议，是推动实现可持续发展的倡议。“中国与世界其他国家分享相关技术，帮助其以可持续的方式实现经济发展，这有助于全球经济增长。”

　　创新科技，助力发展——

　　“在中国创新助力下，世界会变得更加美好”

　　当前，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加快发展，加强人工智能应用与治理，成为各方关切。与会人士热议中国科技创新领域最新成果。

　　德勤中国董事会主席蒋颖表示，中国拥有人才、技术和科研等综合优势，全球规模最大的制造业体系和完善的供应链网络，以及广阔的工业生产和应用场景，正成为全球科技创新的重要策源地。2024年，中国PCT（专利合作条约）国际专利申请量超过7万件，占全球总申请量的1/4，且全球创新指数排名提升到第十一位，充分证明了中国强大的创新能力和潜力。

　　“自从深度求索开源版本发布以来，我就一直在使用它。”杰拉奇表示，中国大模型技术已取得显著进展，具有优秀的成本控制以及强大的产业带动能力。

　　芬兰前总理阿霍表示，人工智能已成为数字化进程中的重要发展方向，跨学科的人才培养至关重要。技术决策者必须理解技术背后的社会、商业和人文逻辑，真正做到“人去控制人工智能，而不是人工智能控制人”。

　　阿斯利康全球首席执行官苏博科表示，期待欧洲和中国的创新机构能够拓宽合作途径，探索更多科研交流形式。“我对中国的创新能力发展及健康中国建设很有信心，相信在中国创新助力下，世界会变得更加美好。”

　　论坛年会期间，与会嘉宾还围绕加快落实可持续发展目标、更有效应对气候变化、促进亚洲能源转型等议题进行了深入探讨。阿拉伯国际投资论坛董事会成员穆罕默德·纳齐姆·萨巴赫表示：“要在经济转型、技术转型中寻求可持续发展，各方应把握机遇，加强对话交流，积极寻求合作与协调的有效方式。”

　　加强协作，释放潜力——

　　“共同创造一个人人共享、和平、繁荣和可持续的世界”

　　当前，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。今年论坛年会的“含南量”进一步提升，设置了全球南方如何探索具有自身特色的现代化路径，如何在贸易、金融、应对气候变化等领域加强合作等议题。

　　潘基文指出，面对冲突、贫困与气候变化等全球性挑战，全球南方已经成为倡导多边协调合作的核心力量。全球南方更广泛的代表性与话语权，正为构建更具包容性、响应力与实效性的多边体系注入活力与新动能。

　　在主题为“全球南方：共同迈向现代化”的分论坛上，第七十五届联合国大会主席博兹克尔表示：“当前全球南方正通过各自路径向着现代化迈进，挑战与机遇并存。各国应该通过加强合作打造更加平等、包容的国际秩序，共同创造一个人人共享、和平、繁荣和可持续的世界。”

　　联合国南南合作办公室基金主任王晓军说，近年来全球南方概念正被更多地谈及，大家在思考如何让全球南方发挥更大作用。“应对全球性挑战，真正的力量来自团结与多样化，唯一的出路就是合作。如果发展中国家更加团结互助，会对全球发展起到非常大的推动作用。”

　　今年是联合国成立80周年，也是万隆会议召开70周年。在博鳌亚洲论坛理事、菲律宾前总统阿罗约看来：“亚洲首倡的和平共处五项原则在当下具有指导意义。东盟国家的合作历程表明，各国坚持和平共处、互相尊重、平等互惠、团结一致，可以发出更加强大声音，实现更大发展。全球南方应该从共同利益出发，将分歧最小化、将合作最大化。”

　　（本报记者强薇、陈熙芮、李安琪、林子涵参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月27日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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