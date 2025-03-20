熊茂伶

新华社华盛顿3月19日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普19日在社交媒体上敦促美国联邦储备委员会降息，承认关税将对美国经济造成影响，需要美联储“做正确的事”。

特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文说，“美联储最好还是降息”，因为美国关税影响开始逐渐渗透到经济中。

当天早些时候，美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上被问及通胀预期较高有多少是由美国关税政策引起时，他回答说“很大一部分”。他还表示，对此进行精确评估“非常困难”。

鲍威尔表示，美国政府正在贸易、移民、财政政策和政府监管4个不同领域进行重大政策改变，这将对经济和货币政策走向产生重要影响。

美联储当天发布的最新一期经济前景预期显示，今年以个人消费支出价格指数衡量的通胀预测中值为2.7%，高于去年12月预测的2.5%。剔除食品和能源价格后的核心通胀中值预测为2.8%，也高于去年12月的2.5%。

在第一任期中，特朗普就曾频繁公开批评美联储及鲍威尔，经常敦促美联储降息，这被一些人视为对美联储独立性的挑战。

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