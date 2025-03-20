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中国驻加青年外交官与渥太华大学学生开展交流活动

2025年03月20日10:53 | 来源：新华网
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　　新华网渥太华3月20日电（记者 林威）近期，中国驻加拿大大使馆与加拿大渥太华大学连续举办两场青年交流活动。大使馆十余名青年外交官、包括非洲留学生在内的渥太华大学学生，共百余人参加了活动。

　　李中州公参分别围绕“推动构建人类命运共同体”及“共建中非命运共同体”为题交流授课，积极宣介习近平外交思想及中国特色大国外交的鲜明特征，阐明中方发展中加关系和中非关系的立场。

　　使馆青年外交官从自身视角切入，强调中非合作累累硕果和光明未来，阐释中加合作的巨大潜力，围绕“一带一路”倡议、中加务实合作和使馆公共外交工作等问题详细回答学生提问。

　　现场交流气氛友好活泼，互动热烈。学生们兴致盎然，纷纷表示中国国际影响力大、人民友好、文化底蕴深厚，中加合作潜力巨大，希望进一步了解中国和中国外交。

　　根据交流活动时的问卷调查结果，绝大部分学生没有去过中国，但都希望有机会到中国参观。合影留念时，学生们摆出象征中加两国的“C”型手势，祝福中加关系健康稳定发展。

(责编：崔越、张悦)

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