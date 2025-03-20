新华社柏林3月19日电 题：巨额财政计划能否破解德国经济困局

新华社记者车云龙

德国联邦议院18日通过一项巨额财政方案草案，将提供5000亿欧元特别基金，主要用于基础设施建设，并批准修订《基本法》中的“债务刹车”条款，放宽对国防开支的债务限制。

分析人士认为，这项计划标志着德国经济政策重大转向，有望刺激长期不足的公共投资，助力德国经济摆脱衰退困境。不过，也有专家质疑，该计划并未触及德国经济的深层次结构性问题，并可能加大政府债务风险。

“来得有点晚，但总比没有好”

破败的道路、大规模火车晚点——这些景象勾勒出德国基础设施老化的现实困境。德国经济研究所近日发布报告指出，“由于公共基础设施投资不足，德国几十年来一直在透支过去积累的资产”。而新财政方案将提升政府公共投资能力，提振德国经济。

对外经济贸易大学中德经贸研究中心主任史世伟对新华社记者表示，德国经济已连续两年萎缩，投资不足是重要原因。此次通过的财政草案标志着德国经济政策的一次重大转向，特别是设立巨额基础设施基金，有望为低迷的德国经济注入强劲增长动力。

舆论普遍认为，特别基金将引发德国投资热潮。德国基尔世界经济研究所预计，2026年德国设备投资和建筑投资将分别增长5%和4%，基础设施改善将进一步激发私人投资。

德国多个权威经济研究机构近日发布经济预测报告，普遍上调2026年德国经济增长预期。报告均指出，虽然美国关税和贸易政策正抑制德国经济，但基础设施特别基金等扩张性财政措施将提振经济，助力其复苏。德国科隆经济研究所等机构预计，未来十年，德国经济产出有望年均增长超2%。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔指出，公共投资项目启动需要时间，预计最早到明年才会对经济增长产生明显影响。“虽然这来得有点晚，但总比没有好。”

“没有结构性改革”

尽管财政扩张措施有望在一定程度上提振经济，但有德国经济界人士认为，巨额财政计划并未触及德国经济的深层次结构性问题，若政府不同时推行结构性改革，该计划只会是“昙花一现”，长期来看对经济增长的促进作用有限。

德国慕尼黑经济研究所调查显示，受访德国经济学家认为，基础设施基金不是解决德国经济困境的优先事项，减少官僚主义、实施可负担的能源转型政策、调整人口结构等结构性改革措施更为重要。

新财政方案由德国联盟党与社会民主党在联合组阁谈判中提出，除设立基础设施基金外，还计划大幅增加国防开支。德国经济研究所表示，该方案对于破解德国经济困局仍远远不够。新一届德国政府迫切需要从全社会整体利益出发，启动真正的改革议程，而不是单纯向某些特定行业或利益集团增加支出。

“如果没有真正的结构性改革，就不该有创纪录的债务。”德国批发和外贸协会主席迪尔克·扬杜拉说，扩张性财政政策是一条危险道路，大量投入财政资源无法掩盖经济的结构性问题。德国企业急需一个推动增长的政策框架，否则新增债务只会是浪费时间和金钱。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基认为，新财政方案存在较大风险，要与真正的改革议程结合起来，仍有很长的路要走。

政府债务或持续攀升引担忧

根据草案，期限为12年的特别基金将用于交通、电网等基础设施建设。其中，1000亿欧元注入现有的气候与转型基金，另有1000亿欧元提供给各联邦州用于投资。专家指出，巨额公共投资如何有效落实及是否会影响德国政府财政稳定性值得关注。

德国央行指出，投资落实过程中，政府各级部门可能面临行政、司法等方面的能力瓶颈。布热斯基警告，这份“成本高昂的政策清单”几乎没有涉及削减其他领域支出，政府融资可能出现问题。

“债务刹车”是2009年写入德国《基本法》的财政规定，要求联邦政府每年结构性新增债务不得超过国内生产总值（GDP）的0.35%。这一规定在控制德国政府债务水平方面发挥了重要作用。2023年，德国政府债务占GDP的比例为62.9%，在主要发达国家中处于低位。

批评者认为，随着以债务融资推动的基础设施和国防开支大幅增加，德国政府债务水平将持续攀升。法国巴黎银行和德国商业银行的分析师预计，未来几年德国10年期国债收益率将升至4%，达到自2008年以来最高水平；而到2034年，德国政府债务占GDP的比例将接近90%，跻身欧盟高负债国家行列。

分析人士担忧，如果这些新增债务未能带来足够的经济增长回报，政府财政支出可能会更多用于支付利息，而非公共投资，进而陷入财政负担越来越重的恶性循环。德国慕尼黑经济研究所前所长汉斯－维尔纳·辛恩指出，由于人口老龄化，未来政府负担这些债务的能力将进一步下降，可能导致财政不稳定。

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