曲和

博鳌亚洲论坛2025年年会将于3月25日至28日在海南博鳌举行。本届年会的主题是“在世界变局中共创亚洲未来”，表达了地区各国在当前国际格局大变革大调整背景下求和平、寻稳定、觅增长的共同心声，各方对此高度关注。据博鳌亚洲论坛秘书长张军介绍，已有不少国际和地区组织负责人、部长级高官、世界五百强企业家、知名专家学者确认与会。

当前国际格局的一个显著特征是变乱交织。一方面，世界百年变局加速演进，不稳定不确定因素持续上升，地缘冲突仍未停歇，单边主义和保护主义盛行，经济全球化遭遇逆风，全球性挑战层出不穷。以人工智能为核心的“工业4.0”引发发展鸿沟扩大的担忧，全球治理的公平性、公正性与有效性面临新课题。另一方面，全球南方群体性崛起，经济总量全球占比已超40%，对世界经济增长的贡献率达到80%，成为维护国际和平、带动世界发展、完善全球治理的关键力量。特别是扩员后的金砖国家集团在全球政治和经济事务中的影响力显著提升，战略自主更加从容。

亚洲居住着世界上约六成人口，经济总量占全球比重超35%，文化多元，文明多样。过去数十年，亚洲发展成为最具活力的地区，最主要的经验就是保持总体稳定，地区国家致力于发展，积极倡导和谐相处、合作共赢。一是维护和平稳定、增进睦邻友好。和平弥足珍贵，稳定来之不易，睦邻友好才能共同发展，对抗对立只会相互消耗。二是尊重多样文明、坚持求同存异。历史充分证明，只有充分尊重各国人民自己选择的发展道路，才能将多样性转化为交流合作的内生动力。三是坚持开放包容、分享发展机遇。顺应经济全球化大势，推动区域经济合作，发挥各自优势，共享发展成果。这些宝贵经验值得铭记于心并在未来继续坚守。

身处世界大变局中，亚洲未来向何处去？在十年前博鳌亚洲论坛年会上，习近平主席着眼新时期新形势，提出“迈向亚洲命运共同体”，得到亚洲各国积极响应。亚洲命运共同体意识的增强是本地区稳妥应对百年变局、应对世纪挑战、抵御外部混乱的重要法宝。站在人类发展的十字路口，亚洲国家要当好主人翁，把握自己的命运，顺应和平、发展、合作、共赢的历史潮流，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同落实好全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，积极参与全球治理体系改革和建设，走好共建命运共同体的正确道路。

中国的发展繁荣始终与亚洲的前途命运紧密相连。70年前，中国同其他亚洲国家首倡和平共处五项原则，共同推动国际秩序朝着更加公平正义的方向发展。中国践行亲诚惠容周边外交理念，积极支持参与东亚区域合作，不断深化同中亚国家务实合作，同周边17国达成构建命运共同体共识，同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴，共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园和友好家园取得重要成果。

当前，我们正坚持以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，持续深化改革、扩大开放，中国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。继去年顺利实现预定经济增长目标，今年政府工作报告再次设定5%左右的经济增长预期目标，将为亚洲经济高质量发展持续注入动力。

博鳌亚洲论坛于本世纪初由29个亚太国家共同发起成立，迄已走过二十四载，是亚洲经济一体化进程加速、亚洲命运共同体意识增强的重要标志。论坛是加强对话、增进理解、促进合作的重要平台，期待本次年会能够为凝聚亚洲共识、传播亚洲声音、促进亚洲合作提出更多新理念、新成果，巩固亚洲作为和平稳定的绿洲和全球发展的高地，为人类文明进步不断作出新的贡献。

（作者是国际问题评论员）

(责编：曹欣悦、杨牧)