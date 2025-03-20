《中国日本研究年鉴2023》发布会现场。人民网记者 陈建军摄

人民网北京3月19日电（记者陈建军）19日下午，《中国日本研究年鉴2023》发布暨年鉴工作座谈会在中国社会科学出版社举行，来自中国社会科学院科研局、中国社会科学院日本研究所等国内各日本研究机构、中国社会科学出版社的领导和专家学者等40余人与会。

中国社会科学院科研局副局长陈俊乾在致辞中说，中国社会科学院于2013年启动中国社会科学年鉴工程，经过十余年的努力，“中国社会科学年鉴”已形成规模，并初现品牌影响力，有望成为中国社会科学院科研的又一重要抓手。陈俊乾指出，《中国日本研究年鉴》是当代中国日本研究的百科全书、政策制定的资政书、文化交流的重要窗口、人才培养的助推器。这部年鉴的连续出版，为中国社会科学院日本研究赢得了一个重要学术阵地，为学界搭建了一个重要学术交流平台。

中国社会科学院日本研究所所长、《中国日本研究年鉴2023》主编杨伯江在致辞中表示，《中国日本研究年鉴》是日本研究所积极贯彻落实习近平总书记加快构建中国特色哲学社会科学三大体系要求而着力打造的重要学术刊物平台，其秉承学术性、权威性、客观性、前沿性的宗旨，力求反映日本研究学科取得的年度主要成绩和科研进展，以促进日本研究学科建设和发展，助力中国特色日本研究自主知识体系构建。2023年卷增加了编者序，进一步完善了附表数据，优化了涉日研究机构分类标准，修订完善了“年度优秀论文”和“年度主要论文”的评选规则，相较于2022年卷，更加系统、完整、规范。

中国社会科学出版社总编辑吕薇洲在致辞中提到，《中国日本研究年鉴2023》的适时推出，对于加强中日学术交流具有较大价值，对于更好地认识中国日本研究发展脉络，理解中国日本研究方向的发展变化具有重要意义。《中国日本研究年鉴》是“中国社会科学年鉴”系列之一，此次发布会标志着《中国日本研究年鉴》走向成熟，也彰显了中国社会科学出版社与日本研究所打造学术品牌的决心。吕薇洲指出，“中国社会科学年鉴”是中国社会科学出版社近十年来重点打造的出版品牌之一，出版系列学科年鉴对于构建中国自主知识体系，对于我国哲学社会科学事业的繁荣发展也具有重要意义。

《中国日本研究年鉴2023》

之后，与会人员围绕《中国日本研究年鉴2023》的出版以及中国社会科学年鉴系列出版品牌的高质量发展展开研讨。

会上，杨伯江、吕薇洲还为《中国日本研究年鉴2023》年度优秀论文作者、年度主要论文作者代表颁奖。

部分与会嘉宾合影留念。人民网记者 陈建军摄

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