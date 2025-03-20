人民网开罗3月19日（记者沈小晓）椰枣不仅是阿曼的传统农作物，也是重要的经济作物。在阿曼的农业经济中，椰枣种植占据了重要地位，是许多农民的主要收入来源。近年来，阿曼政府加大力度发展现代农业，推动国家农业高质量发展，通过发展智慧灌溉系统和现代农业技术，椰枣种植业取得了显著的成就，椰枣产量和品质得到显著提升，不仅在其国内市场广受欢迎，还出口到包括中国在内的其他国家。

图为位于阿曼扎希拉省伊布里的有机椰枣种植园一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为位于阿曼扎希拉省伊布里的有机椰枣种植园一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

近日，记者探访了位于阿曼扎希拉省伊布里的有机椰枣种植园，这是阿曼最大的有机农场之一，占地面积约500万平方米，可容纳10万棵椰枣树。该农场引入了智能灌溉系统，通过传感器监测土壤湿度和气象数据，可自动调节灌溉时间和水量。农场使用无人机来进行授粉作业、监测椰枣树的生长状况和病虫害情况等，提高了工作效率和生产力。

图为工作人员在椰枣种植园里工作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为工作人员在椰枣种植园里工作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

种植园负责人马苏德·本·赛义德·阿勒希奈说：“中国具有庞大的市场规模和不断增长的消费需求。这些年我们的椰枣出口到中国，帮助我们拓展中国市场。”他表示，希望未来能进一步向中国市场推广阿曼的椰枣，让更多的中国消费者了解阿曼、走进阿曼。

图为工作人员正在检查椰枣树的生长情况。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为工作人员正在检查椰枣树的生长情况。人民网塔里克·易卜拉欣摄

(责编：曹欣悦、杨牧)