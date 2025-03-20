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中国援塞舌尔广电中心项目移交仪式举行 

2025年03月20日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕3月19日电（记者黄炜鑫）维多利亚消息：中国援塞舌尔广电中心项目移交仪式18日在塞舌尔首都维多利亚举行。塞舌尔总统瓦韦尔·拉姆卡拉旺、副总统艾哈迈德·阿菲夫、国民议会议长罗杰·曼西安纳和中国驻塞舌尔大使林楠等嘉宾出席。

图为移交仪式现场。驻塞舌尔使馆供图

图为移交仪式现场。中国驻塞舌尔使馆供图

林楠表示，广电中心项目圆满完成离不开中塞双方共同努力，是双边务实合作的又一丰硕成果，也是中塞友谊的生动写照。中非合作论坛北京峰会为中塞合作注入新动能，中方将继续与塞方携手落实“十大伙伴行动”，积极推动落实全球发展倡议，深化在人文交流、文明互鉴等多领域合作，更好造福两国人民，推动双边关系迈上新台阶。

阿菲夫感谢中国政府对塞文化媒体事业的大力支持，表示该项目将有力推动塞媒体行业发展。塞方愿同中方加强各领域交流与合作，进一步深化友谊，推动互利共赢。

该项目由湖南省第六工程有限公司承建，于2018年11月开工建设。

图为中国援塞舌尔广电中心。驻塞舌尔使馆供图

图为中国援塞舌尔广电中心。中国驻塞舌尔使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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