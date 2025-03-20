人民网曼谷3月20日电（记者张矜若、实习生朱潇逸）3月17日，第17届世界泰拳拜师典礼在泰国中部大城府的玛哈泰寺遗址前举行。来自世界各地的800名泰拳学习者齐聚一堂，依次佩戴吉祥头带，向泰拳宗师表达敬意。

泰拳主要以双拳、双腿、双肘、双膝作为八种“武器”进行格斗，被称为“八肢艺术”。泰拳拜师礼则是泰拳手在比赛前必须遵循的传统仪式，以表达对师傅、父母及先贤的敬意，同时象征着尊师重道的精神。

如今，泰拳拜师礼已成为泰国文化推广的一部分。泰国将每年的3月17日定为“泰拳拜师节”，通过举办盛大的世界泰拳拜师典礼，吸引世界各地泰拳爱好者齐聚一堂，以“拳”会友，绵延师道，助力泰拳文化代代相传。

拳手佩戴吉祥头带在玛哈泰寺遗址前向泰拳宗师表达敬意。活动主办方供图

泰国旅游与体育部长索拉翁·天通在活动现场表示，泰拳是受到普遍认可的泰国文化符号，今年第17次举办的世界泰拳拜师典礼吸引了43个国家和地区的人们参与。

“中国有不少民众对泰拳感兴趣。”索拉翁表示，今年正值泰中建交50周年，泰方欢迎中国民众来泰学习泰拳，也希望通过推动泰拳教练赴华教学加强交流。

据泰国国家旅游局旅游产品与业务副局长吉拉瓦迪·坤萨普介绍，世界泰拳拜师典礼被视作成为真正泰拳手的开端，今年活动为期两天，亮点包括四大古泰拳流派的现场表演、泰拳互动训练课程、泰拳比赛等。“我们预计今年的活动将吸引5300名与会者，其中包括1800名国际游客，产生1.58亿泰铢的经济效果。”

吉拉瓦迪说，泰方希望通过举办世界泰拳拜师典礼，促进泰拳文化在全球范围内的传播和认可，同时通过体验式旅游吸引更多国际游客，助力泰国经济发展。

来自世界各地的拳手参加第17届世界泰拳拜师典礼。活动主办方供图

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