人民网金边3月19日电（记者白元琪）3月19日，柬埔寨柏威夏寺国际协调委员会第10次全体大会在暹粒召开。中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群作为中方联合主席国代表出席并致辞，中国社会科学院学部委员陈星灿参与会议发言。此外，印度驻柬埔寨大使巴维特隆、柬埔寨文化艺术大臣彭萨格娜、联合国教科文组织驻柬埔寨代表阿拉姆等嘉宾出席并致辞，共同探讨柏威夏寺的保护与修复工作。

会议期间，中国文化遗产研究院柏威夏寺项目工作队、印度文物工作队、日本早稻田大学、柬埔寨柏威夏寺管理局、柬埔寨理工学院等机构的代表分别就柏威夏寺和贡开遗址的保护修复和研究工作进行了详细报告。国际协调委员会常设科学秘书贝肖克及特设专家组专家也参与了会议讨论，为未来的保护工作提供了专业建议。

柏威夏寺始建于公元9世纪，历时200多年，于12世纪中期竣工，是柬埔寨继吴哥古迹后的第二处世界文化遗产。2014年，联合国教科文组织牵头成立了柏威夏寺国际协调委员会，中国和印度共同担任联合主席国, 成员国包括比利时、法国、美国、日本、泰国，柬埔寨专门成立柏威夏寺管理局负责柏威夏寺的保护管理工作。

自2014年起，中国文化遗产研究院团队已多次赴柬开展勘察工作，并承担柏威夏寺主体建筑群的修复项目。该项目一期实施周期为8年，场地规模约7万平方米，涵盖了考古研究、文物建筑保护、危岩体加固等多方面工作，旨在保护文化遗产的同时，促进当地经济社会发展。

此次会议的召开，标志着柏威夏寺保护修复工作进入新阶段，也为中柬两国在文化遗产保护领域的合作奠定了更加坚实的基础。

会议现场。查明威摄

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