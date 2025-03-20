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中老泰铁路部门召开三方铁路运输会议 

2025年03月20日09:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡3月19日电（记者杨一）万象消息：为促进中老泰铁路物流运输互联互通，老中铁路有限公司、老挝国家铁路公司、泰国国家铁路公司18日在老挝首都万象召开铁路运输三方会议，围绕常态化开行中老泰马货运班列、跨国货物换装、推进老泰标准轨建设等事项进行磋商。此次会议由老挝公共工程与运输部铁路司主持，在中国与东南亚贸易激增与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）深化实施的双重背景下举行。

会议指出，要充分发挥中老铁路在东南亚的骨干枢纽作用，围绕提高铁路货运效率，推进跨境货运班列制度化、标准化，实施“六固定”（固定日期、时间、办理站、价格、受理公司、列车编组），确保中老泰马货运班列常态化开行。

会议还针对即将到来的榴莲旺季运输，提出了系统性保障措施，对如何解决中老泰跨境铁路运输有关的轨距差异、通关流程、换装费用等问题进行了研讨。

会议希望老、泰两国政府尽快推动老泰标准轨连接线的规划建设，政府层面召开联席会议，确定老挝万象市至泰国廊开跨湄公河大桥的技术标准与投资方案，打通跨境运输的设施瓶颈。

会后，与会人员到万象南铁路货运口岸站、塔纳楞火车站进行实地考察，详细了解中老铁路跨境换装作业流程、通关效率及场站设施情况。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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