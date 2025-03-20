自美国总统特朗普今年1月入主白宫以来，美国对主要贸易伙伴频频挥舞关税“大棒”，招致相关国家采取反制措施以维护自身利益。美国关税措施不仅破坏全球经济运行规律，制造巨大不确定性，也令美国自身经济和信用蒙受损失。

自由贸易恐陷危机

世界贸易组织等多边贸易体制以规则为基础，倡导自由贸易和公平竞争。美国单边加征关税的行为，公然违反多边贸易规则，将削弱多边贸易体制的权威性和有效性，扰乱全球贸易。

英国利物浦约翰摩尔大学经济学讲师史蒂夫·诺兰说：“经济学家在很多问题上存在分歧，但在自由贸易益处这一点上几乎形成共识。现在，特朗普政府的所作所为是在破坏几十年来全球经济的运行规律。”

过去几周，美国政府推出一系列关税政策：对所有进口钢铁和铝征收25%关税，对加拿大和墨西哥产品加征25%关税……这些单边主义措施违背了世贸组织减少贸易壁垒、通过谈判解决争端的宗旨。

诺兰认为，美国推出一系列关税政策，反映其不相信贸易可以实现互利。他说：“对特朗普而言，贸易就是零和游戏。”

美国关税政策招致各方贸易反制措施，国际贸易紧张局势加剧。英国伦敦政治经济学院教授伊恩·贝格警告，征收高关税和发动贸易战将损害全球经济，可能导致经济衰退。

制造巨大不确定性

美国政府拿关税当谈判武器，反复横跳的操作对全球经济方方面面产生负面影响。

此前，特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征25%关税，已于3月4日生效。3月6日，特朗普又宣布调整对加拿大和墨西哥加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税，直至4月2日。

3月11日，特朗普表示，他将对从加拿大进口的钢铝产品加征25%关税，令其总税率提升至50%，以回应加拿大安大略省政府对出口电力征收25%的附加费。但几个小时后，特朗普又推翻了额外关税计划。

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫指出，这些政策制造了巨大不确定性和混乱的环境，阻碍商业规划，扰乱国际贸易。

这些关税调整也引发国际金融市场波动。近期美国主要股指出现显著下跌和汇率波动，都折射出全球投资者对贸易争端升级和经济放缓的担忧。

美国信用加速丧失

虽然美国政府声称关税旨在保护国内产业，并“将财富带回美国”，但许多经济学家警告，其关税政策将对美国自身产生负面影响。沃尔夫说，中短期内，最主要影响将是美国进口商品变得更昂贵，而进口商品的国内替代品生产不可能在短期内实现，这将损害美国消费者利益。

此外，美国本土企业和在美外资企业可能面临生产成本飙升、供应链中断和商业计划受挫等问题。沃尔夫认为，特朗普的总统任期只有四年，但大型工厂的投资周期远不止于此。

英国《经济学人》也指出，特朗普政府反复无常的政策正在损害美国资产的声誉，导致信心下降和困惑加剧。

诺兰警告：“人们过去把美国看作一个安全的投资地，但这种信任可能正迅速消失，并且一旦失去，将很难恢复。”

（据新华社电 记者赵修知、赵小娜）

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