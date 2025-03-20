图为斯里兰卡诺奇耶加默地区的芒果试验田。

新华社记者 伍 岳摄

在斯里兰卡中部城市阿努拉达普拉，农技示范员阿贝辛哈一直有一件烦心事：这里家家户户种的芒果树长势喜人，可就是产量不稳定，稀稀落落的芒果和繁茂葱茏的枝叶不成比例。

阿贝辛哈所负责的诺奇耶加默地区是阿努拉达普拉的主要芒果产区之一。当地人和芒果处得虽久，却总摸不透芒果的“脾气”。挂果一年密一年稀、采收有时早有时晚，收成难以保证。当地农户只能通过不断扩大栽种规模来保证产量，稳定与丰收是他们的渴求和梦想。

2023年5月，中国、联合国粮农组织与斯里兰卡南南合作项目启动。几位中国农技专家找到阿贝辛哈，在考察过当地热带水果种植情况后，决定开辟一块试验田。当地果农迪萨纳亚卡听说外国专家是来帮忙种芒果，心想：“我种了这么多年芒果，还能不如外来人吗？”

一开始，迪萨纳亚卡认为中国专家的方法有点“笨”。种植前先要费力铺设一整套水肥系统，在芒果树出新枝的季节，还要大费周章地一通修剪。看着又矮又“秃”的果树，迪萨纳亚卡觉得收成肯定不如自己种的好。

然而，随着收获季节的到来，迪萨纳亚卡惊讶地发现，中国专家种出来的芒果不仅产量高、品相好，而且成熟期集中，采收效率高了不少。一番对比下来，采用中国农技的芒果明显占优。阿贝辛哈带着迪萨纳亚卡找到中国专家：“这是什么原因？可不可以在这里推广？”

“芒果树并非越高越好，太高不利于集中管护”“修剪枝条是为了不抢阳光和养分，保证果实品质”……中国专家一一介绍经验，例如如何精准施肥、如何集中催花、如何防治病虫害等，为阿贝辛哈解开了不少困扰他已久的难题。

类似的试验田在斯里兰卡还有不少。项目启动以来，中国专家在斯里兰卡开展了包括芒果、菠萝、香蕉在内的多种热带水果种植实验，将中国农技和经验与斯里兰卡当地实际条件相结合，传授给当地农技示范员，进而普及到斯里兰卡千千万万果农家庭。

中国热带农业科学院专家刘洋洋说，在斯里兰卡的两年，他见证了当地果农对中方从怀疑到信服、从陌生到信任的过程。中方的试验田现已成为附近有名的“示范田”。

“农用器械、肥料、杀虫剂不够用，中国专家就教给我们简单实用的技巧，例如修剪枝条和给果实套袋等，不用增加太多成本就可以显著提升产量和质量。”阿贝辛哈说。在应用中方技术后，本地芒果增产40%以上，良果率也大幅提升。

除了种植采收，斯方还提出希望在采后加工环节，特别是提升农产品附加值方面获得专业指导。在斯里兰卡国家水果采后管理研究所，刘洋洋将收获的菠萝和芒果精心制成凤梨酥和芒果干，并邀请斯里兰卡同事对口感、色泽等进行评价，再根据反馈调整工艺。研究员阿卢维哈雷说，她迫不及待想看到这些新鲜美味的零食在斯里兰卡上市，为当地果农带来更多收入。

今年2月底，该合作项目顺利通过了联合国粮农组织的验收审核。“中国专家的专业水平、敬业态度与合作精神给我留下深刻印象。”联合国粮农组织驻斯里兰卡代表处官员穆纳辛哈说，“中国的技术经验有力促进斯里兰卡热带水果种植，造福许多果农家庭。”

“从这个项目中，大家看到了中斯农业合作的潜力。”项目中国专家组组长孙德权期待，两国未来开展更多合作。

（据新华社电 记者伍岳、陈冬书）

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