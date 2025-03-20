■北京外国语大学国际关系学院教授、博士生导师 宋 微

今年以来，中国人工智能领域捷报频传，国产大模型DeepSeek横空出世、人形机器人“火”出圈等一连串好消息，不仅引发国际社会热切关注，也有力提振了非洲等全球南方国家发展人工智能的信心。作为可靠朋友和真诚伙伴，中国与非洲在人工智能领域深化合作，恰逢其时，前景广阔。

中非人工智能合作具有扎实的现实基础。多年来，中国和非洲经受住国际风云变幻的考验，建立了深厚的传统友谊和良好的合作关系。特别是近年来，依托中非合作论坛与共建“一带一路”倡议等平台机制，中非在新科技、新能源、新产业领域交流日益密切，其中人工智能领域的合作动力尤为强劲。此外，中非人工智能合作互补性强，中国在人工智能技术研发和产业化应用方面处于全球领先地位，非洲人口结构年轻、人工智能市场潜力巨大，双方能够在人工智能合作中实现科技引领与应用驱动双向并进。

中非人工智能合作契合非洲的发展预期。随着人工智能技术浪潮席卷全球，非洲大陆充分捕捉到人工智能带来的发展机遇。2024年8月，非洲联盟执行理事会批准了“非洲大陆人工智能战略”，通过推动成员国在公共和私营部门采用人工智能技术，促进区域人工智能产业发展。同时，毛里求斯、肯尼亚、埃及、阿尔及利亚、贝宁等国相继出台了关于人工智能的发展战略。对于非洲的迫切需求，中国予以积极回应，将人工智能作为中国助力非洲实现自主发展的重要工具。2024年，中国与26个非洲国家发布《中非数字合作发展行动计划》，探索在人工智能、5G/6G、高性能计算、量子通信等领域深度合作。

值得关注的是，作为全球南方的重要组成部分，中国与非洲不仅积极开展人工智能技术合作，还携手推动全球人工智能治理迈向更高水平。《2024年中非互联网发展与合作论坛关于中非人工智能合作的主席声明》强调，中非应加强在联合国等多边框架下的协调与合作，增强发展中国家在人工智能全球发展与治理中的代表性和发言权，进而提升全球治理改革的公正性与包容性。当前，以大模型和生成式人工智能为代表的通用人工智能在取得突破性进展的同时，也在伦理道德、数据安全等方面显现出一系列风险，加强人工智能治理成为世界各国面临的共同问题。中国和非洲有必要加强合作协调，凝聚发展共识，抓住全球人工智能治理规则与体系建构的机遇期，提升全球南方国家在人工智能领域的话语权。

中非人工智能合作不仅将为非洲国家的可持续发展提供新引擎，也符合中非双方共同的发展愿景和战略诉求，是新时代中国与非洲双向奔赴的又一个生动缩影。

(责编：贾文婷、张悦)