本报记者 严 瑜

图为一名非洲记者在2024年中非合作论坛峰会新闻中心体验AI数字人多场景播报项目。

新华社记者 李 贺摄

随着全球人工智能技术不断突破，中非合作迎来崭新机遇。近年来，中非人工智能合作在多个双边及多边机制平台上积极有效开展。如今，中国已成为向非洲出口人工智能技术及产品的主要国家之一。

中非人工智能领域友好合作不断深化

在肯尼亚鲁班工坊，当地学生杰奎琳·莫卡亚经过4年多的学习，不仅在云计算与信息安全这一专业领域收获了不少知识，还通过了中国华为公司数据通信、安全、人工智能等方面的认证。如今，她有了清晰的职业方向——成为一名优秀的云计算架构师。

杰奎琳·莫卡亚就读的肯尼亚鲁班工坊，由肯尼亚马查科斯大学、天津城市职业学院和华为公司三方共建，是非洲大陆唯一提供人工智能、云计算和网络安全等数字技能培训的鲁班工坊，设有“智慧城市实践区”“数据中心实践区”“云网融合学习区”和“空中课堂授课区”。从这里毕业的许多学生和杰奎琳·莫卡亚一样，打算投入当地人工智能产业发展中。

肯尼亚鲁班工坊是中非人工智能合作的一个生动缩影。近年来，中非人工智能领域友好合作不断深化，成为中非合作的新亮点。一批中国企业积极参与非洲国家数字基础设施建设，提供人工智能领域解决方案和投资服务，让更多非洲用户享受数字化智能化带来的便利。目前，中国成为向非洲出口人工智能技术及产品的主要国家之一。

2024年8月，中国国家发展和改革委员会发布《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书显示，在数字基础设施建设方面，自中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级输变电线路6.6万公里、通信骨干网15万公里，建成大量无线网络站点和高速移动宽带网络。在技术创新和数字人才培养方面，中国企业积极运用人工智能技术赋能非洲产业发展，开设数字化技能培训课程，举办非洲数字技能竞赛等，提升非洲国家人工智能的人才储备。

非洲国家搭乘人工智能“快车”的需求日益迫切

近年来，随着全球人工智能技术快速发展，非洲国家搭乘人工智能“快车”、推动现代化进程的需求日益迫切。

非洲多国政府通过发布国家战略、加大政策支持、加强基础设施建设、强化地区合作等，持续推动人工智能产业发展。例如，尼日利亚发布《2020—2030年国家数字经济政策和战略》，创建国家人工智能和机器人中心；刚果（布）成立首个人工智能研究中心，旨在提供人工智能技术教育，弥合数字鸿沟；埃及政府启动并出台“数字埃及”计划、《2030年信息通信技术战略》等规划文件，推动数字化转型。

在非盟看来，人工智能是实现非盟《2063年议程》和联合国可持续发展目标的战略性资源，有助于推动非洲新兴产业发展，促进创新及创造高价值就业机会，助力非洲数字化转型与一体化进程。

面对非洲国家的发展诉求，中国发挥在技术、资金等方面的优势，不断推进与非洲国家在数字基础设施建设、数字人才培养等领域的交流合作。

2024年中非合作论坛峰会提出“中非携手推进现代化十大伙伴行动”，明确要“共建中非数字技术合作中心，促进中国企业在非洲建设20个数字基建和数字转型示范项目”。此外，中非建立了中非互联网发展与合作论坛、中非数字合作论坛等机制，推动人工智能合作。

乌干达《新愿景报》报道称，在2024年中非互联网发展与合作论坛上，与会各方讨论了人工智能领域合作空间，取得丰硕成果，并发布《2024年中非互联网发展与合作论坛关于中非人工智能合作的主席声明》，非常鼓舞人心。中国是全球人工智能领域的领跑者，而非洲人工智能发展仍处在初级阶段，非洲各国政府应利用好与中国的合作机会，制定相应战略研发非洲自己的人工智能解决方案。

推动人工智能技术在非洲农业、医疗等领域落地应用

如今，非洲已成为全球人工智能应用增长第二快的地区。非洲数字统计平台显示，2023年，非洲移动应用市场共有141款人工智能相关应用，同比增长24%。人工智能相关应用月均活跃用户超4000万。

科特迪瓦通讯社援引全球移动通信系统协会预测数据称，到2030年，人工智能有望为非洲GDP贡献超过1.2万亿美元的增长，标志着非洲大陆迈向技术驱动的转型新阶段。

在此背景下，中非人工智能领域合作呈现资源共享、优势互补和互利共赢的良好态势，未来合作前景广阔。

业内人士认为，非洲大陆广阔的市场前景和充足的人口蕴含的数据资源禀赋，使其成为人工智能技术发展的沃土，但其仍面临人工智能技术资源匮乏和用户消费能力不足等挑战。中非人工智能合作可以围绕农业产业信息技术、医疗救治辅助技术等领域，共同推动非洲国家实现人工智能技术的转化落地，让广大非洲民众从中获益，促进中非双方互利共赢。

北京大学新结构经济学研究院国际发展合作部主任于佳指出，DeepSeek的出现为中非合作带来了更多机会，有可能推动农业和医疗等领域的人工智能合作取得重大进展。例如，在农业智能化领域，中非合作推动人工智能的应用，可以支持精准农业、气候监测、病虫害预测等。此外，中国援非医疗队在人工智能的辅助下，也可实现远程诊断、疾病预测、公共卫生管理，人工智能辅助诊断和传染病监测系统则可弥补资源缺口。

广大非洲国家对与中国在人工智能领域开展更加广泛、深入的合作充满期待。

南非科技与创新部副总司长丹·杜特伊特介绍，目前，南非与中国正在计划建立一个人工智能联合研究中心。他表示，南非将大力发展人工智能，并与中国一道打造数字化未来。

塞内加尔通讯社社长莫马尔·迪翁格近日表示，塞内加尔今年启动的“新科技协议”与中国人工智能和5G网络等发展战略高度契合。“塞内加尔政府已经意识到，非洲不能错过人工智能和数字革命。我们期待中国企业在数字基建、远程医疗和教育领域加大投入，帮助非洲跨越数字鸿沟。”

(责编：贾文婷、张悦)