新华社华盛顿3月19日电 美国白宫19日发表声明说，美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基当天上午通电话，就俄罗斯和乌克兰停止袭击能源设施、实施“部分停火”达成一致。

这份由美国国务卿鲁比奥和总统国家安全事务助理华尔兹共同签署的声明说，特朗普在通话中向泽连斯基全面介绍了美俄元首18日通话情况及讨论的关键问题。美乌技术团队未来几天将在沙特阿拉伯会谈，讨论将停火范围扩大到黑海，以实现全面停火。美乌元首一致认为，实现针对能源设施的停火并将停火范围扩大到黑海，可望成为迈向全面结束乌克兰冲突和确保乌克兰安全的第一步。

声明说，泽连斯基在通话中重申愿意接受全面停火。美乌元首同意随着战场形势的发展，两国国防人员之间密切分享信息。泽连斯基在通话中要求美向乌额外提供防空系统，尤其是“爱国者”导弹系统，特朗普同意与其合作“寻找可用资源，特别是在欧洲”。

声明说，特朗普在通话中还谈及乌克兰的电力供应和核电站，称美国或可帮助运营乌发电站，“美国对这些发电站的所有权会是对这些基础设施的最佳保护，也是对乌克兰能源基础设施的支持”。

美国白宫18日说，特朗普当天与俄罗斯总统普京进行了通话，双方同意俄乌冲突需要以实现长久和平结束，停止冲突将从能源和基础设施停火开始，同时将就实施黑海海上停火、全面停火和永久和平进行技术谈判。多名分析人士认为，从美俄、美乌元首通话情况看，结束乌克兰冲突仍然“道阻且长”。

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