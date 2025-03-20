新华社布鲁塞尔3月19日电（记者陈斌杰 丁英华）欧盟委员会19日发布一份名为“2030准备就绪”的国防白皮书，希望通过增加对国防工业的投资、鼓励联合采购、提高军工产能等措施，使欧洲在2030年拥有强大的国防能力。

欧盟委员会在当天发布的公报中说，国防白皮书提出了欧盟成员国大规模投资国防、采购国防系统和长期加强欧洲国防工业战备的方法，概述了欧盟未来几年加强国防能力的关键行动方针，其中包括：缩小成员国之间的国防能力差距；通过提升总需求和加强联合采购来支持欧洲的国防工业；欧洲与乌克兰国防工业将更深层次融合，以支持乌克兰；强化欧盟范围内的国防市场；通过人工智能和量子技术等颠覆性创新加速国防转型等。

欧盟委员会主席冯德莱恩在公报中说：“和平红利的时代早已过去。我们依赖的安全架构不再被视为理所当然。欧洲已准备好加紧行动。”她呼吁增加国防开支，加强对欧洲国防工业能力的投资，购买更多欧洲军工产品，鼓励欧洲军工产业的创新，构建欧盟范围的共同军工市场。

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