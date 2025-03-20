新华社北京3月20日电 美国总统特朗普19日与乌克兰总统泽连斯基通电话，就俄罗斯和乌克兰停止袭击能源设施、实施“部分停火”达成一致。

特朗普：通话“非常顺利”

特朗普19日在社交媒体上发文说，他当天上午与乌克兰总统泽连斯基通话，大部分讨论内容都是基于美俄元首18日的通话情况，“以使俄罗斯和乌克兰在要求和需求方面保持一致”。通话持续约1小时，“进行得非常顺利”。

一份由美国国务卿鲁比奥和总统国家安全事务助理华尔兹共同签署的白宫声明说，特朗普在通话中向泽连斯基全面介绍了美俄元首18日通话情况及讨论的关键问题。美乌技术团队未来几天将在沙特阿拉伯会谈，讨论将停火范围扩大到黑海，以实现全面停火。美乌元首一致认为，实现针对能源设施的停火并将停火范围扩大到黑海，可望成为迈向全面结束乌克兰冲突和确保乌克兰安全的第一步。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者 胡友松 摄

声明说，泽连斯基在通话中重申愿意接受全面停火。美乌元首同意随着战场形势的发展，两国国防人员之间密切分享信息。泽连斯基在通话中要求美向乌额外提供防空系统，尤其是“爱国者”导弹系统，特朗普同意与其合作“寻找可用资源，特别是在欧洲”。

声明说，特朗普在通话中还谈及乌克兰的电力供应和核电站，称美国或可帮助运营乌发电站，“美国对这些发电站的所有权会是对这些基础设施的最佳保护，也是对乌克兰能源基础设施的支持”。

泽连斯基：不想出现在“菜单”上

泽连斯基19日晚在社交媒体上发文说，他与特朗普当天进行了“积极、非常实质和坦诚的对话”，双方一致认为乌美两国应继续共同努力，以实现战争的真正结束和持久和平。

泽连斯基说，特朗普与他分享了与俄总统普京通话细节，乌方接受美方提出的停止对能源和民用基础设施袭击的提议，接受美方关于前线无条件停火的提议。乌方认为这些步骤为在停火期间准备“全面和平协议”创造可能性是必须的。此外，双方还讨论了前线局势、释放被俘人员等问题。

泽连斯基说，乌克兰人希望和平，这是乌克兰愿意接受无条件停火提议的原因。他还向特朗普强调了“以实力求和平”理念的重要性。

梅德韦杰夫社交媒体截图

据乌克兰媒体19日报道，泽连斯基18日在一场线上记者会上说，“我不想冒犯任何人，但我们不想出现在普京的菜单上”，“我们不是沙拉……我们是一个独立国家，没有我们（参加），谈判是错误的”。

俄罗斯总统普京同特朗普18日通电话。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫就此表态称，这表明餐厅里只有俄美，欧洲和乌克兰都在菜单上，欧洲是开胃小菜，而主菜是乌克兰。

俄乌换俘

俄罗斯国防部19日发布通报说，俄罗斯与乌克兰当天各向对方移交了175名被俘人员。俄方还额外向乌方移交了22名需紧急救治的乌军重伤员。

俄国防部说，当天的换俘行动是在阿联酋的人道主义斡旋下进行的。此次被释放的俄军人员已送往白俄罗斯接受必要治疗和心理援助，之后将被送回俄罗斯并在俄国防部医疗机构接受康复治疗。

这张克里姆林宫网站3月12日发布的照片显示，俄罗斯总统普京在库尔斯克地区一个指挥中心出席会议。新华社发（克里姆林宫网站供图）

普京19日在莫斯科出席俄总检察院扩大会议时说，俄军正在“彻底击溃”俄罗斯库尔斯克州的乌克兰军队。

普京说，俄军最近进行了一系列迅速、相当大胆和有效的行动。他还要求包括军事检察官在内的检察院人员与其他部门一起，在库尔斯克州的苏贾和其他人口稠密地区全面开展工作，“查明乌军在该地区所犯罪行”。（记者：徐剑梅、李东旭、黄河）

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