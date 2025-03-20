3月19日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿3月19日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会19日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是自1月底会议以来，美联储再次决定维持利率不变。

美联储决策机构联邦公开市场委员会在当天发表的声明中说，近几个月来美国失业率稳定在较低水平，劳动力市场状况依然稳固，但通货膨胀仍“一定程度上处于高位”。

3月19日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

美联储在声明中提到“经济前景的不确定性增加”，而在1月29日发表的声明中措辞为“经济前景不确定”，这一措辞的微小差异反映了美联储对美国经济形势判断的变化。

美联储当天发布的最新一期经济前景预期显示，美联储官员对今年美国国内生产总值增速的预测中值为1.7%，低于去年12月预测的2.1%。以个人消费支出价格指数衡量的通胀预测中值为2.7%，高于去年12月预测的2.5%。剔除食品和能源价格后的核心通胀预测中值为2.8%，也高于去年12月预测的2.5%。

3月19日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

美联储主席鲍威尔19日下午在新闻发布会上被问及通胀预期较高有多少是由关税引起时，他回答说“很大一部分”，但他同时指出对此进行精确评估“非常困难”。当被问及美国经济衰退风险时，鲍威尔表示，一些预测者已略微上调衰退的可能性，但衰退风险“仍然处于相对温和的水平”。

鲍威尔还表示，美国政府正在贸易、移民、财政政策和政府监管4个不同领域进行重大政策改变，这将对经济和货币政策走向产生重要影响。不过，这些政策变化及其对经济前景影响的不确定性仍然很高。

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