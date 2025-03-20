据新华社北京3月19日电（记者曹嘉玥、邵艺博）当日外交部例行记者会上，有记者问：近期，美方宣布扩大对古巴签证限制政策，强调古海外医疗服务涉嫌“强迫劳动”，将对负责相关事务的现任或前任古政府官员、第三国官员及其直系亲属实施签证限制。近日，加勒比共同体成员国外长在华盛顿会见美国务院拉美事务特使时对美国相关政策表示关切，多位加勒比国家领导人也对此提出批评。中方对此有何评论？

“我注意到古巴中央医疗合作部主任拉萨表示，过去60多年来，特别是新冠疫情期间，古巴克服自身困难，向包括加勒比国家在内的全球60多个国家派出60多万名医护人员，为超过2.3亿人提供医疗服务，进行了1700多万例手术，拯救了超过1200万人的生命。古巴海外医疗服务受到加勒比国家政府和人民的欢迎。”外交部发言人毛宁说。

毛宁指出，所谓“强迫劳动”已成为美国打压异己的“完美借口”和霸权工具。美国相关举措是其对古巴60多年封锁制裁的延续和强化。中方反对滥施胁迫外交，敦促美方立即停止打着任何旗号对古实施封锁制裁，将古巴从“支恐国家”名单中移除，多做有利于美古关系改善的事情，多做真正帮助加勒比国家的实事。

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