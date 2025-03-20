本报记者 杨 一

近日，老挝国家灾害管理委员会发布统计数据，2024年老挝发生至少69起自然灾害，包括风暴、火灾、雷击、洪水、山体滑坡、干旱和地震等，给当地人民生命财产及基础设施造成较大损失。老挝政府表示，极端天气事件发生的频率和强度正呈增加趋势，老挝将继续采取举措减少气候变化带来的影响。

老挝是位于中南半岛的内陆国家，经济以农业为主，发展在很大程度上依赖自然资源和气候条件。近年来，受全球气候变化影响，老挝年平均气温上升，水稻等作物种植受到影响，干旱和森林火灾风险增加，一些地区出现水资源短缺。老挝自然资源与环境部官员盛帕苏克表示，气候变化导致老挝频繁出现干旱灾害，影响电力生产和农业活动，对经济增长构成挑战。

去年6月，老挝政府发布跨机构应急计划，进一步明确协调机制和职责，提出要采取及时有效的响应措施减轻自然灾害影响。根据该计划，老挝劳动与社会福利部和国家灾害管理委员会配合，对所有应对灾害的准备工作和救援行动进行协调，并采集和评估相关数据。劳动与社会福利部、自然资源与环境部协调发布预警信息，向各部委以及省、县级灾害管理委员会和行政村等汇总灾害情况，牵头制定应对和恢复方案。自然资源与环境部进行自然灾害风险测绘以及灾害背景下的土地、水等自然资源的管理。

为减少气候变化对农业生产的影响，老挝政府不断改善灌溉系统，兴建水利基础设施等，推广抗旱和抗洪作物品种，组织农业技术培训，以提高气候适应能力。

中国积极助力老挝提升气候应对能力。2024年8月，老挝预警信息发布系统搭建完成。这是中国援建的“助力老挝气象预警现代化建设和防灾减灾能力提升”项目的重要组成部分，以帮助老挝形成标准化预警信息数据库，实现与全球多灾种早期预警系统亚洲枢纽对接共享。中国和老挝合作成立的中国（广西）—老挝农作物优良品种试验站，运用无土栽培和水肥一体化等技术，提高种植效率，改善当地雨季种菜难、露地栽培蔬菜病虫害多等问题。

联合国开发计划署、联合国粮食及农业组织等国际机构也为老挝应对气候变化提供支持。世界自然基金会等国际组织和机构在老挝南部发起种植3万棵树的项目，旨在通过稳定土壤、减少地表径流等方式防止水土流失，恢复当地生物多样性。联合国开发计划署驻老挝代表处代表马丁·特雷尔表示：“我们可以共同规划出一条道路，重申我们对气候行动和优先事项的承诺，并赋予我们行动起来并实现变革的力量。”

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)