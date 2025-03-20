新华社洛杉矶3月18日电 美国加州大学洛杉矶分校安德森预测中心18日首次发布“衰退预警”强调，一旦美国新政府各项经济政策全面落地实施，将在多个领域引发大规模收缩并触发经济衰退。

“如果美国新政府相关举措完全落实或几乎完全落实，是否会造成足够多的经济部门同时收缩并引发衰退？”安德森预测中心经济学家克莱门特·玻尔当天在“衰退预警”中如此设问。他表示，美国经济未来一两年内可能因为新政府的一系列政策出现下滑、衰退甚至滞胀。

这份“衰退预警”表示，从历史经验看，经济衰退通常由多个经济部门同时萎缩开始。尽管当前美国经济指标尚可，但新政府提出“上任100天内改变美国经济”的种种政策若全面实施，将不可避免地导致情况恶化。

玻尔认为，美国新政府在关税、联邦政府重组及移民政策上的做法令人担忧。其中，对主要贸易伙伴加征关税将导致汽车等制造业成本大幅上升进而引发行业萎缩，连带冲击零售业与农业；联邦政府规模缩减将造成政府和外包商就业岗位流失；数百万规模的移民驱逐也将导致劳动力短缺和消费市场萎缩。

玻尔警告，美国金融业存在一定非理性泡沫，可能会放大经济衰退风险。

玻尔“喊话”美国政府，经济衰退风险主要取决于即将出台的各项政策，“如果它们所有都成真，你很有可能成为深度衰退的制造者！”

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)