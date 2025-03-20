世界贸易组织报告——

呼吁各国维护多边贸易体系，巩固全球贸易复苏基础

本报记者 郑 彬

世界贸易组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数从去年12月的102.7升至102.8，持续高于基准点100，表明全球货物贸易仍呈现增长态势，预计在2025年前几个月将继续增长。但是，贸易政策不确定性增加以及潜在的新关税措施，可能会在今年中期对贸易造成压力。世贸组织呼吁各国维护多边贸易体系，巩固全球贸易复苏的基础。

世界贸易组织介绍，全球贸易景气指数通过采集主要经济体的贸易统计数据，就世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。全球货物贸易晴雨表基准线为100，高于基准线表明贸易持续增长，反之则表示呈下降趋势。此次公布的数据显示，全球货物贸易各项关键数据均高于基准线。其中，出口订单指数为101、电子元件指数为102.3、原材料贸易指数为101.6，均处于趋势水平；而汽车产品、集装箱货运和航空货运指数分别达到105.5、103.7和102.7，均高于趋势水平。

尽管全球货物贸易呈现增长态势，但世贸组织也对主要国家贸易政策的不确定性发出预警。出口订单指数通常是全球货物贸易晴雨表最具预测性的分项指数，目前仍接近基准线100。世贸组织认为，应密切关注该指标，以及时发现贸易放缓的迹象。世贸组织还认为，可能爆发的新一轮关税战将会在中短期内对全球贸易造成负面影响，呼吁各国采取更加积极的政策，避免全球贸易出现下滑。

世贸组织经济研究和数据统计部门资深经济学家科尔曼·尼在接受记者采访时表示，当前全球贸易仍处于相对困难的时期，今年面临的主要下行风险因素包括欧洲经济增长疲软、地区冲突和地缘政治紧张等。各国应进一步健全宏观经济政策以稳定经济发展，从而保持全球贸易复苏态势。“总体而言，亚洲地区的贸易数据明显高于全球平均水平，我们乐观地预期亚洲经济将在进出口两方面继续成为引领全球贸易温和复苏的重要力量。”科尔曼·尼说。

面对当前全球贸易碎片化趋势加剧等挑战，科尔曼·尼认为，贸易不是全球性问题的一部分，而是问题解决方案的一部分。世贸组织的研究表明，贸易仍对全球经济发展具有强大的推动力，是缩小中低收入经济体与高收入经济体之间差距的有效方式。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)