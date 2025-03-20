摩纳哥、德国、新加坡探索旅游业新模式——

本报记者 尚凯元 郭梓云 张矜若

摩纳哥的蒙特卡洛港口停满了各式游艇。

本报记者 尚凯元摄

近年来，随着环境保护意识的不断提升，游客对绿色出行、可持续旅游的认可度持续增长。携程集团不久前发布的《2024年可持续旅行消费者报告》显示，全球92%的受访者表示愿意考虑可持续旅行。记者走访发现，摩纳哥、德国、新加坡等国家积极创新旅游业发展模式，践行环境、社会、治理理念，促进旅游业更好实现可持续发展。

摩纳哥——

兼顾旅游品质与环境责任

摩纳哥南侧面向地中海，是世界面积第二小国家。旅游业在其经济中占比约10%。尽管游客络绎不绝，但无论是城市中心还是海边景区，这里的环境都干净整洁，城市植被覆盖率达到20%，整个国家宛如一座巨大的公园。

摩纳哥着力打造旅游业高端品牌。这里拥有一级方程式赛车锦标赛等项目，分布着诸多酒店、餐饮和休闲娱乐场所。近年来，在保持产业特色和高质量标准的同时，摩纳哥更加注重发展“负责任的旅游”。2021年，摩纳哥发布了《负责任旅游白皮书》。摩纳哥旅游与会议管理局局长居伊·安托涅利对记者表示：“要想使旅游业持续存在，就必须在环境责任方面作出改进。”

摩纳哥的城市地形以丘陵和山地为主，随处可见的升降梯和电动扶梯，使游客在城市内几乎可以全程步行游览。目前，摩纳哥约90%的酒店和超70%的展会空间已获得国际环保标准认证，这些场所普遍使用绿色电力，减少能源、水资源消耗以及废弃物产生；餐饮业优先选用应季、本土和有机食材。“高端服务并不意味着与环保目标背道而驰。摩纳哥的高端旅游服务在行业中发挥着示范作用。”安托涅利解释说。

摩纳哥拥有长达4.1公里的海岸线，港口游艇如织。自2022年以来，摩纳哥国际游艇展设立“可持续发展中心”，展示和推广游艇行业中的环保解决方案。“不管是游艇甲板的木材选用，还是动力系统的选择，都可以通过更加环保的标准来改进，找到减轻环境影响的方案。”安托涅利说。

位于海边的摩纳哥海洋博物馆是世界最早的海洋博物馆之一，这里不仅有大型水族馆，还是展示海洋学研究成果、培养公众海洋保护意识的教育基地。安托涅利表示：“摩纳哥将继续朝着碳中和目标转型，旅游业也将继续履行其责任，作出应有的贡献。”

德国——

探索原汁原味旅游资源

沿自行车道骑行欣赏河岸景观，在草地上与羊驼悠闲散步，制作木筏体验筏工生活……布利斯高生物圈位于德国萨尔州东南部，是被联合国教科文组织选定的德国17个生物保护圈之一。该区域地势平缓，森林茂密，自然风光美不胜收。

布利斯高生物圈有着丰富的可持续旅游业发展经验，“生物圈之旅”是该地区的亮点项目之一。游客可在导游陪同下，乘坐公共汽车在布利斯高生物圈保护区内游览一天，途中可在各自然和文化景点徒步探访，品尝当地特产。导游安德里亚斯·施罗德介绍，这里不仅拥有迷人的自然风光，可以参观体验有机农场，一些地方还蕴藏着丰富的工业历史文化。布利斯高生物圈表明，可持续旅游业不仅能为游客创造高质量的旅游体验，还能促进该地区的可持续发展，增强人们对本地区的认同感。

在2023年德国可持续旅游目的地联邦竞赛上，布利斯高生物圈获得“高级”类别冠军。该竞赛由德国环境部、自然保护办公室和德国旅游协会举办，来自德国各地的44个旅游景点、旅游地区和城市参加了此次竞赛。“初级”和“高级”两个类别分别代表刚刚踏上可持续发展道路和已有丰富经验举措的旅游目的地。德国环境部长施特菲·莱姆克表示，如果旅游业要连续创造稳定价值，就需要实现可持续发展。

近年来，德国积极推广可持续旅行模式，鼓励游客探索原汁原味的旅游资源。2022年7月，德国确定了国家旅游战略要点，以进一步促进环境保护、提高旅游业竞争力等。比如，减少交通、餐饮和住宿等环节对环境的负面影响，推动开发气候友好型旅游产品。德国国家旅游局还推出专门网站提供有关气候友好型旅行以及可持续住宿、美食等方面的综合信息。

德国国家旅游局董事会主席何佩雅表示，旅游部门正在推广“乐享德国”和“多停留一段时间”等活动，呼吁游客将城市度假与自然或乡村旅行相结合，并通过乘坐火车、自驾新能源汽车、城市漫步等方式深度感受旅途生活。

新加坡——

可持续旅游成为新名片

圣淘沙岛坐落在新加坡南部，面积约5平方公里，次生雨林覆盖了全岛70%地带，年游客接待量约1500万人次。2022年，圣淘沙获得全球可持续旅游委员会目的地标准认证，肯定其在文化与自然保育、推进可持续发展以及去碳化等方面的努力，成为亚洲首个获得这项认证的岛屿。

为更好实现可持续发展目标，近年来新加坡政府开始改变岛内植树造景的选择标准，不再以观赏性为主要目的，而是更多种植本土植物，为本土物种创造宜居环境。在该岛南部，住宿设施别具一格，五栋小屋基本采用可循环材料，选取太阳能供电。圣淘沙还推出“海洋保护行动”计划，鼓励游客清洁海岸线，为海洋保护尽一份力。

近年来，新加坡加快推动各地发展可持续旅游。皮克林宾乐雅酒店是新加坡首家使用太阳能电池供电的零耗能酒店，其太阳能发电系统和雨水收集节水系统等措施所节省的能源，可供680户家庭使用一年。2022年，新加坡推出酒店业可持续发展蓝图，计划在2025年前让六成的酒店客房获得国际认可的可持续发展认证，并在2050年实现零排放。2023年起，新加坡会议、会展与旅游行业开始追踪和管理碳排放，并争取在2050年实现净零排放。

在交通减碳方面，新加坡政府设立了航空可持续计划，包括2026年起自新加坡起飞的航班都必须采用可持续航空燃料。新加坡民航局表示，未来计划向乘客征收可持续航空燃料税。

2023年，新加坡被全球可持续旅游委员会评为“可持续旅游目的地”，新加坡也是第一个申请且获得此项认证的国家。在2023年全球目的地可持续发展指数排名中，新加坡位列全球第十七位，是上升速度最快的目的地之一，可持续旅游正成为新加坡旅游的新名片。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)