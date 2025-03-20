本报东京3月19日电 （记者朱玥颖）近日，由日本侨界主办的《反分裂国家法》实施20周年座谈会在东京举行。

中国驻日本大使吴江浩表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是事实。今年是台湾光复80周年。中国人民抗日战争的胜利，使台湾重回中国版图。主要战胜国当年发表的《开罗宣言》《波茨坦公告》都明确规定，要把日本窃取的台湾归还中国，日本也宣布承认《波茨坦公告》无条件投降。这些都确认了中国对台湾的主权，构成战后国际秩序的重要组成部分。

吴江浩强调，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。20年前，在“台独”分裂活动日益猖獗、严重威胁国家主权和领土完整的形势下，为反对和遏制“台独”分裂、促进祖国统一，中共中央顺应海内外中华儿女的强烈呼声，作出制定《反分裂国家法》的重大决策，十届全国人大第三次会议高票通过了这部法律并颁布实施，这是两岸关系史上具有里程碑意义的大事。《反分裂国家法》全面贯彻党中央对台大政方针，对震慑“台独”分裂和遏制外来干涉，捍卫国家主权和领土完整，维护台海和平稳定，推动两岸关系发展、促进祖国统一，保障中华民族根本利益，具有重大的现实作用和深远的历史影响。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

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