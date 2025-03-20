打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《反分裂国家法》实施20周年座谈会在东京举行

2025年03月20日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报东京3月19日电  （记者朱玥颖）近日，由日本侨界主办的《反分裂国家法》实施20周年座谈会在东京举行。

　　中国驻日本大使吴江浩表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是事实。今年是台湾光复80周年。中国人民抗日战争的胜利，使台湾重回中国版图。主要战胜国当年发表的《开罗宣言》《波茨坦公告》都明确规定，要把日本窃取的台湾归还中国，日本也宣布承认《波茨坦公告》无条件投降。这些都确认了中国对台湾的主权，构成战后国际秩序的重要组成部分。

　　吴江浩强调，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。20年前，在“台独”分裂活动日益猖獗、严重威胁国家主权和领土完整的形势下，为反对和遏制“台独”分裂、促进祖国统一，中共中央顺应海内外中华儿女的强烈呼声，作出制定《反分裂国家法》的重大决策，十届全国人大第三次会议高票通过了这部法律并颁布实施，这是两岸关系史上具有里程碑意义的大事。《反分裂国家法》全面贯彻党中央对台大政方针，对震慑“台独”分裂和遏制外来干涉，捍卫国家主权和领土完整，维护台海和平稳定，推动两岸关系发展、促进祖国统一，保障中华民族根本利益，具有重大的现实作用和深远的历史影响。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部