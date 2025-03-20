据新华社布鲁塞尔3月19日电 第九次中欧网络对话18日在比利时首都布鲁塞尔举行，双方就中欧网络和数字合作及全球治理等相关议题交换了意见。中方强调，中国是欧盟数字发展的机遇、维护技术主权的伙伴。

中方表示，中欧没有根本利害冲突，也没有地缘政治矛盾，是相互成就的伙伴。这是中方对中欧关系的战略定位，也是处理中欧网络安全和数字发展关系的总钥匙。双方应树立互为数字发展伙伴的战略认知，为双方企业创造开放、公平、合作的营商环境和氛围，共同促进中欧数字创新。今年是中国同欧盟建交50周年，是中欧关系承前启后的重要节点。中国是欧盟数字发展的机遇、维护技术主权的伙伴。希望欧方从自身长远利益出发，成为中国数字发展的伙伴。

欧盟对外行动署网络事务协调员玛农·勒布朗表示，当前正值欧中关系发展的重要时刻，欧方愿与中方在各领域开展建设性互动，增进互利合作。欧中在网络和数字领域拥有共同利益和共同目标。双方有责任通过坦诚、开放的沟通对话，增进互信，凝聚共识，共同应对网络空间风险挑战，维护网络空间安全、开放与稳定，造福双方经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

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