本报北京3月19日电 （记者邵玉姿）3月19日上午，满载着90个标准集装箱出口货物的国际货运班列从北京房山区启程（见图，朱世军摄），驶往乌兹别克斯坦首都塔什干。这标志着北京市首趟中亚班列正式开行。

该班列由北京新陆港供应链有限公司组织运营，中铁集装箱运输有限责任公司提供全程运输服务。班列满载来自京津冀地区的货物，从房山区琉璃河金隅铁路专用线始发，经新疆霍尔果斯口岸出境，预计10天左右抵达塔什干，全程5000余公里。

首发仪式上，北京新陆港集团与北京金隅集团、北京京房物流枢纽有限公司分别签署战略合作协议，共同在房山区建设国际陆港项目。数据显示，2024年，天津开行中欧（亚）班列超600列，河北石家庄中欧（亚）班列达到839列。雄厚的基础为京津冀合作推动中欧（亚）班列高质量发展提供了支撑。

“从石家庄国际陆港、天津国际陆港，再到北京国际陆港项目，基本构筑起了京津冀陆港集群的主枢纽框架。”河北陆港集团董事、常务副总裁赵保恩表示，这有助于北京持续打造“一带一路”综合服务体系，实现京津冀中欧（亚）班列的协同发展，提升班列运行的整体效能和服务区域产业发展的能力，为京津冀高水平对外开放注入新活力。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

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