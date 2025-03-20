打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国发展必将更好惠及世界”

——访联合国发展系统驻华协调员常启德

本报记者  韩  硕  霍  文
2025年03月20日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“近年来，我一直通过各种方式观摩、了解中国全国两会。在这场备受瞩目的年度盛会中，来自不同领域的代表委员们齐聚一堂，集思广益、共商国是。中国全国两会为中国实现全面建成小康社会的目标提供了助力。”联合国发展系统驻华协调员常启德日前在接受本报记者专访时表示。

　　今年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。常启德对中国“十四五”取得的成就表示钦佩，“通过阅读中国今年的《政府工作报告》，我惊喜地看到绝大部分目标已经顺利实现”。在他看来，这些发展成就得益于政府全方位的政策引领、合理的公共政策、全社会多方协作等多个关键因素，“在中国共产党的有力领导下，从中央到地方社会治理体系不断完善，各层级紧密协作共同推动发展”。

　　“中国经济运行总体平稳、稳中有进，长期向好的基本面没有变。中国不断取得新的成就，特别是在绿色转型以及人工智能领域的进步让人惊叹。”常启德对中国经济的高质量发展印象深刻，“从深度求索（DeepSeek）引发的巨大反响可见一斑，它让全球聚焦中国人工智能领域的飞速发展，也让世界见证了科技腾飞的力量。中国正在人工智能等关键领域取得令人瞩目的成就，并不断追求更大突破。”

　　在华工作、生活期间，常启德对中国的绿色发展感触颇深。他曾多次到位于内蒙古自治区的库布其沙漠考察，他说：“那里作为中国第七大沙漠，利用太阳能和风能等清洁能源发电，人工智能与机器人在治沙中被广泛应用，曾经的浩瀚沙海已化身农业绿洲，当地居民的生活水平显著提升，农业、畜牧业发展欣欣向荣，为全球荒漠化治理提供了宝贵经验。”

　　常启德表示，“中国绿色转型的步伐清晰可见——北京街头行驶着大量电动汽车，北京的蓝天越来越多。作为马拉松爱好者，我在北京的每次户外训练都非常享受。”

　　“联合国与中国的紧密协作意义非凡。”常启德表示，中国提出的重大倡议有效助力联合国2030年可持续发展目标的实现，“未来，希望联合国与中国继续携手合作，探讨如何将中国的经验分享给广大发展中国家，助力全球摆脱贫困和饥饿”。

　　常启德对中国坚定支持多边主义、维护联合国在国际体系中的核心作用予以高度赞扬。“中国助力国际社会重振多边合作，我亲眼见证了中国认真践行可持续发展目标，并在这一进程中不断成长，不断取得成果。”

　　“国际社会需要携手合作推动发展，联合国机构与中国在应对人口老龄化、推进医学合作、推广中国经验等方面合作潜力巨大。”常启德表示，“我相信，中国经济将持续增长，中国发展必将更好惠及世界。”

　　（苏嗣宇、温梓祺参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部