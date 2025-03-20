——访联合国发展系统驻华协调员常启德

本报记者 韩 硕 霍 文

“近年来，我一直通过各种方式观摩、了解中国全国两会。在这场备受瞩目的年度盛会中，来自不同领域的代表委员们齐聚一堂，集思广益、共商国是。中国全国两会为中国实现全面建成小康社会的目标提供了助力。”联合国发展系统驻华协调员常启德日前在接受本报记者专访时表示。

今年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。常启德对中国“十四五”取得的成就表示钦佩，“通过阅读中国今年的《政府工作报告》，我惊喜地看到绝大部分目标已经顺利实现”。在他看来，这些发展成就得益于政府全方位的政策引领、合理的公共政策、全社会多方协作等多个关键因素，“在中国共产党的有力领导下，从中央到地方社会治理体系不断完善，各层级紧密协作共同推动发展”。

“中国经济运行总体平稳、稳中有进，长期向好的基本面没有变。中国不断取得新的成就，特别是在绿色转型以及人工智能领域的进步让人惊叹。”常启德对中国经济的高质量发展印象深刻，“从深度求索（DeepSeek）引发的巨大反响可见一斑，它让全球聚焦中国人工智能领域的飞速发展，也让世界见证了科技腾飞的力量。中国正在人工智能等关键领域取得令人瞩目的成就，并不断追求更大突破。”

在华工作、生活期间，常启德对中国的绿色发展感触颇深。他曾多次到位于内蒙古自治区的库布其沙漠考察，他说：“那里作为中国第七大沙漠，利用太阳能和风能等清洁能源发电，人工智能与机器人在治沙中被广泛应用，曾经的浩瀚沙海已化身农业绿洲，当地居民的生活水平显著提升，农业、畜牧业发展欣欣向荣，为全球荒漠化治理提供了宝贵经验。”

常启德表示，“中国绿色转型的步伐清晰可见——北京街头行驶着大量电动汽车，北京的蓝天越来越多。作为马拉松爱好者，我在北京的每次户外训练都非常享受。”

“联合国与中国的紧密协作意义非凡。”常启德表示，中国提出的重大倡议有效助力联合国2030年可持续发展目标的实现，“未来，希望联合国与中国继续携手合作，探讨如何将中国的经验分享给广大发展中国家，助力全球摆脱贫困和饥饿”。

常启德对中国坚定支持多边主义、维护联合国在国际体系中的核心作用予以高度赞扬。“中国助力国际社会重振多边合作，我亲眼见证了中国认真践行可持续发展目标，并在这一进程中不断成长，不断取得成果。”

“国际社会需要携手合作推动发展，联合国机构与中国在应对人口老龄化、推进医学合作、推广中国经验等方面合作潜力巨大。”常启德表示，“我相信，中国经济将持续增长，中国发展必将更好惠及世界。”

（苏嗣宇、温梓祺参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)