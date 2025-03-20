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经贸合作助推上海合作组织蓬勃发展（国际论坛·弘扬“上海精神”：上合组织在行动）

张晓燕
2025年03月20日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　经贸合作是上海合作组织蓬勃发展的强大引擎。作为上海合作组织轮值主席国，中国以具体行动引领推动各成员国深化务实合作，助力上海合作组织可持续发展


　　上海合作组织是当前世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。成立20多年来，上海合作组织展现出蓬勃生命力，“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”在世界百年未有之大变局中展现更加丰富的时代内涵。

　　发展是人类社会永恒的主题和追求，经贸合作是上海合作组织蓬勃发展的强大引擎。上海合作组织自成立以来，在贸易投资、银行金融、交通物流、工业、农业等各领域不断深化合作。近年来，上海合作组织成员国拓展了电子商务、数字经济等新兴领域合作，持续打造生态环保、绿色经济等互利合作新增长点。

　　作为上海合作组织创始成员国，中国一直积极推动上海合作组织经贸合作发展。2018年，中国宣布支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）。多年来，上合示范区逐步建设起中国—上海合作组织地方经贸合作综合服务平台、青岛·上合之珠国际博览中心、“丝路电商”综合服务基地等合作平台，推出“班列+冷链”“铁公联运”等多项制度及模式创新，助推上海合作组织国家经贸合作。为给经贸合作提供有力人才和智力支撑，中方推动建设中国—上海合作组织经贸学院，截至2024年底已培训来自上海合作组织和共建“一带一路”国家的学员1.8万余人次。

　　务实合作的累累硕果不断助力上海合作组织各成员国提升发展水平。上海合作组织成员国贸易总值占全球贸易总值的比重从2001年的5.4%增长至2020年的17.5%。近年来，中吉乌铁路项目开始实施，中欧班列累计开行突破10万列，国际跨境公路运输模式更便捷精准助推经贸发展，中俄（沈阳）经贸合作产业园、中白工业园、中乌鹏盛工业园、塔吉克斯坦丹加拉农业纺织产业园等一批经贸合作园区落地建成。这些务实合作项目落地生根，为上海合作组织经贸合作以及各成员国发展振兴注入强大动能。

　　当前，世界百年未有之大变局加速演进，上海合作组织各国发展面临新机遇和新挑战。作为上海合作组织轮值主席国，中国以具体行动引领推动各成员国深化务实合作，助力上海合作组织可持续发展。展望未来，上海合作组织经贸合作的“含金量”将不断提升，影响力将不断扩大，将为维护世界繁荣稳定、促进和平发展发挥更大作用。

　　（作者为中国—上海合作组织经贸学院副院长）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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