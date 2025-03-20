本报记者 黄培昭

“习近平主席是一位富有远见的大国领导人，以真诚和智慧赢得国际社会尊重。”埃及前驻华大使马杰迪·阿米尔近日接受本报记者采访时表示，“习近平主席不仅带领中国人民取得了令人瞩目的发展成就，也以坚定的信念、宽广的胸襟和博大的情怀，推动世界迈向更加和平与繁荣的未来。”

2013年9月至2016年9月担任埃及驻华大使期间，阿米尔多次与习近平主席近距离接触、交流，聆听习近平主席讲话。“在递交国书时，习近平主席详细询问我对进一步推动两国关系发展的工作计划。”尽管已过去10余年，回忆起第一次见到习近平主席的情景，阿米尔仍记忆犹新。“习近平主席的关心与鼓励，让我对做好工作有了更大信心。”他说。

令阿米尔印象最为深刻的，是他参与2016年1月习近平主席对埃及进行国事访问接待工作。“习近平主席在2016年新年贺词中说：‘世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。’习近平主席的那次埃及之行正是对这句话的生动诠释。”阿米尔表示，习近平主席对埃及的国事访问正值埃中建交60周年，充分展现了对埃中友谊的高度重视。

访问之际，习近平主席在埃及《金字塔报》发表的署名文章中表示：“我将同埃及和阿拉伯朋友共叙友情、共商合作、共话发展，期待此访成为一次友谊之旅、合作之旅、共赢之旅。”阿米尔说，习近平主席言必信、行必果。访问期间，两国领导人为深化埃中政治互信和战略合作，实现共同发展和进步擘画了蓝图。双方发表关于加强两国全面战略伙伴关系的五年实施纲要，充实了两国全面战略伙伴关系的含金量，对阿中关系和发展中国家整体团结合作产生良好的示范效应。“为体现对埃方在国际事务中发挥更大作用的重视，习近平主席邀请塞西总统以嘉宾国元首身份出席二十国集团领导人杭州峰会，我们视之为最好的新年礼物。”阿米尔说。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，地区冲突加剧，单边主义、保护主义抬头。“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等尤为重要，为应对地区和全球性挑战指明方向，为促进全球和平与合作带来希望。”阿米尔表示，“习近平主席胸怀天下，以博大情怀关照人类命运，致力于与各方携手建设一个共同发展的公正世界，共同开创世界的美好未来，赢得国际社会广泛赞誉。”

近年来，阿米尔一直关注埃中合作。“埃中在高质量共建‘一带一路’框架下的合作为埃及带来了重要发展机遇。”阿米尔对两国开展的务实合作项目如数家珍：中埃·泰达苏伊士经贸合作区吸引众多企业入驻；中企承建的埃及新行政首都中央商务区在沙漠中拔地而起；非洲首条电气化轻轨铁路正式运营，为沿线近500万居民提供出行便利……“共建‘一带一路’倡议与埃及‘2030愿景’对接，推动埃及经济增长和民生改善，为我们实现现代化注入新动力。”阿米尔说，在两国元首战略引领下，埃中双方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，深入推进务实合作，成功开展了一大批互利共赢的合作项目，造福两国民众。

阿米尔对进一步深化阿拉伯国家和中国的关系充满信心。“阿中关系正迈入新阶段，双方政治互信不断增强，发展共识不断凝聚，务实合作成果丰硕，人文交流蓬勃发展。”阿米尔表示，中国已同20个阿拉伯国家及阿盟建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，坚定支持阿拉伯国家自主探索符合本国国情的发展道路。“中国和阿拉伯国家是志同道合、携手发展的好朋友、好伙伴。”

2024年初，金砖国家扩员，埃及成为金砖国家正式成员。今年初，印度尼西亚正式加入金砖国家合作机制。阿米尔说，金砖国家坚持独立自主探索适合本国历史文化和现实发展的现代化道路，推动更多新兴市场国家和发展中国家实现共同发展。“大金砖合作”潜力巨大，将有力提升全球南方国家在全球治理中的代表性和发言权。“埃及愿同中方在金砖国家、上海合作组织等机制及联合国框架下密切沟通协作，践行真正的多边主义，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”阿米尔说。

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)