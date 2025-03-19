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联合国秘书长：塞浦路斯问题非正式会议取得进展

2025年03月19日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月18日电（记者 石松）联合国秘书长古特雷斯18日在瑞士日内瓦表示，在此举行的为期两天的塞浦路斯问题非正式会议取得了“有意义的进展”。

　　此次会议应古特雷斯要求在联合国日内瓦办事处举行，塞浦路斯希腊族领导人、总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯与土耳其族领导人埃尔辛·塔塔尔与会，希腊、土耳其和英国作为担保国共同参与。

　　古特雷斯说，会谈双方达成了一系列新的互信措施，展现出积极的“新气氛”。双方同意于7月底举行下一次会议，并同意联合国秘书长任命新的塞浦路斯问题特使。

　　古特雷斯列举了双方同意采取的具体措施，包括开放四个新的跨境通道、排雷、成立青年事务技术委员会、推进环境和气候变化相关举措、在缓冲区建设太阳能设施以及修复墓地等。

　　据媒体报道，会后赫里斯托祖利季斯和塔塔尔均表示对会谈“感到满意”。

　　1960年，塞浦路斯摆脱英国殖民统治宣布独立，并确定由英国、希腊和土耳其三国保证塞浦路斯的独立与安全。1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其则以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。联合国方面在塞浦路斯长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

(责编：崔越、张悦)

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