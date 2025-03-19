人民网北京3月19日电（记者程龙）3月18日，中国侨联“追梦中华·弘扬新时代嘉庚精神”第四届华侨华人短视频大赛颁奖仪式在京举行。

中国侨联党组书记、主席万立骏在颁奖仪式上讲话表示，为进一步落实习近平总书记2014年给厦门市集美校友总会重要回信精神，纪念陈嘉庚先生诞辰150周年，中国侨联于2024年举办了“追梦中华·弘扬新时代嘉庚精神”第四届华侨华人短视频大赛，广泛征集反映广大侨胞在新时代积极投身以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业生动实践的短视频，在海内外形成了弘扬新时代嘉庚精神的浓厚氛围。万立骏希望广大侨胞弘扬新时代嘉庚精神，持续讲好新时代嘉庚故事，让嘉庚精神“活”起来、“潮”起来，激励更多侨界新生代成为“嘉庚精神”的传承者，助力可信、可爱、可敬的中国形象走向世界。

第四届华侨华人短视频大赛由中国侨联主办，中国侨联信息传播部、中国侨商联合会承办，人民日报海外网、集友银行支持。大赛启动以来，海内外侨界积极参与，共收到约73.8万个短视频投稿，综合浏览量约40.7亿次。颁奖仪式上，中国侨联启动“追梦中华·侨与中国式现代化”第五届华侨华人短视频大赛。

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