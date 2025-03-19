杜兰

近来，美国政府大打“美国优先”旗号，掀起新一轮全球关税战。短短一个多月内，美国密集宣布对加拿大、墨西哥、中国等主要贸易伙伴加征关税，并计划对各国推行“对等关税”政策。四处挥舞关税大棒，意图以单边主义重塑全球贸易规则，这一做法注定难以持久，只会自食苦果，付出国内经济和国际声誉的惨重代价。

美国此次对中、加、墨加征关税以三国在阻止芬太尼流入美国问题上没有采取足够有力的措施为由，但这只是美国政府强加的说辞而已，其坚信关税是弥补财政亏空的灵丹妙药，企图用关税增加的资金填补财政窟窿。然而，贸易逆差并非美国经济的“罪魁祸首”。美国政府关税政策的背后是短视的政治操弄和利益算计，不仅损害其他国家利益，毒害全球经济，也将对美国自身经济和国际影响力造成难以弥补的伤害。

一是造成经济自损，导致美国内通胀加剧。美国从中国、墨西哥等国进口的低成本商品是抑制其国内通胀的关键，而加征的关税将抬升美国内消费品价格，最终转嫁到消费者身上。对加拿大、墨西哥的关税还将扰乱美国汽车、建筑材料等关键行业的供应链，包括汽车零部件在内的商品价格。

二是引发全球反制，影响美国自身出口和关键产业发展。美国钢铁、汽车、化工等行业都严重依赖全球供应链，高关税将加剧其供应链的脆弱性，推高美国进口价格，导致本土企业成本飙升，削弱出口竞争力。而且，面对美国关税大棒，中国与其他国家并未被动接招，而是坚决反制，抵抗美国的贸易霸凌。欧盟、加拿大、墨西哥等已明确表态将采取对等反制，如欧盟计划对美国摩托车、农产品加税。加拿大将对1550亿加元（约合1070亿美元）的美国商品加征25%的关税。

三是损害美国信誉形象，动摇美元霸权和经济领导力。美国智库战略与国际研究中心发表分析文章称，单靠“大棒”式的关税并不能有效打击贩毒，反而损害了美国的联盟体系基础。加拿大《环球邮报》3月5日刊发社论，批评美国发动不合理、不必要的贸易战将美国与其他国家割裂开来，“以美国为中心的国家将不得不负责自己的安全，发展更可靠的贸易伙伴关系”。可见，美国政府的关税政策已对美国长期建立起的联盟体系造成明显的破坏，侵蚀了盟友对美国的信任。同时，美国政府的做法也削弱了美国在全球经济治理中的信誉，加速了国际社会对美国领导力的质疑。

历史反复证明，贸易保护主义是饮鸩止渴的毒药。美国政府的关税政策看似保护国内产业，实则将陷入“损人不利己”的恶性循环，为美国经济埋下衰退的引信，并为全球多边合作敲响警钟。贸易战没有赢家，只有互利互惠才能实现长久发展，只有普惠包容的经济全球化才是历史发展的潮流。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所副所长、副研究员）

(责编：艾雯、杨牧)