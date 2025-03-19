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中国—意大利经贸论坛暨第三届链博会推介会在米兰举行

2025年03月19日15:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网米兰3月19日电（记者谢亚宏）当地时间3月18日，中国—意大利经贸论坛暨第三届链博会推介会在米兰举行。中国贸促会会长任鸿斌、意大利中国理事基金会会长博塞利、意大利外贸协会秘书长多尼诺蒂、中国驻米兰总领事刘侃等出席并致辞。

双方签署合作文件。 人民网记者 谢亚宏摄

双方签署合作文件。 人民网记者 谢亚宏摄

任鸿斌高度评价中意建交55年来各领域务实合作取得的长足进步，表示中国贸促会愿与意方一道，坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持两国企业优化升级传统领域合作，同时拓展电动汽车、人工智能、数字经济等新兴领域合作，欢迎意方更多企业和机构参加第三届链博会。

意方工商界人士表示，意中双方始终保持稳固的双边关系，意大利企业发展离不开中国市场。当今世界地缘政治挑战增多、全球经济发展面临不确定因素增加，意中企业更应加强经贸合作，通过链博会等重要合作平台，构建更加紧密的产业链供应链伙伴关系，为推动意中、欧中经贸合作行稳致远作出新的更大贡献。

本次活动由中国贸促会与意大利中国理事基金会共同主办，意大利外贸协会协办。中意两国贸易投资促进机构、商协会和企业代表200余人参加。活动现场，中意两国有关机构和企业签署多份合作文件。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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