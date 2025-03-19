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国际移民组织：海地暴力冲突致流离失所人数创单月最高纪录

2025年03月19日14:08 | 来源：新华网
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　　新华社巴拿马城3月18日电（记者许咏政）联合国国际移民组织18日发布声明说，近一个月，海地暴力冲突已迫使约6万人逃离家园，创下该国暴力冲突致流离失所人数的单月历史最高纪录。

　　国际移民组织驻海地负责人格雷瓜尔·古德斯坦在声明中说，流离失所人数激增凸显了暴力循环对海地首都的毁灭性影响，“我们从未在如此短时间内见过如此大规模的人口流动”。古德斯坦强调：“局势每天都在恶化，如果得不到更多援助，我们可能会看到更严重的人道主义灾难。”

　　声明说，国际移民组织正在持续为海地流离失所者提供紧急援助。2月，该组织向超过1.6万人提供了清洁饮水和卫生支持，另有近3700人获得了紧急避难所、卫生用品、医疗护理及心理支持。

　　2021年7月海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，政坛陷入动荡，导致海地暴力犯罪高发，深陷政治、安全、发展、人道多重危机。去年6月，联合国授权的首批多国安全支助团抵达首都太子港，协助海地警察恢复当地安全秩序。过去两个月，当地安全局势急剧恶化，针对平民的袭击不断升级。目前，太子港机场仍然关闭，首都几乎陷入围困状态，全国流离失所者总数已超100万人。

(责编：崔越、张悦)

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