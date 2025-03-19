新华社纽约3月18日电 通讯｜高物价下美国民众生计之苦

新华社记者刘亚南

虽然美国在新冠疫情暴发后出现的高通胀已明显回落，但近期鸡蛋价格飙涨令民生成本骤然上升。随着美国新一届政府连续推出加征关税等政策，本已面对高昂物价的美国民众担忧通胀可能再度走高，经济可能出现衰退，悲观情绪正在蔓延。

蛋价飞涨累及民众

虽然鸡蛋在整个美国消费者价格指数（CPI）中占比很小，但大多数人都离不开它，过去几个月“蛋荒”引发的价格暴涨让民众颇为恼火。

为新泽西州弗朗西斯卡面包房工作的奥斯卡，16日按照惯例驾驶面包车赶到纽约市皇后区杰克逊海茨，参加每周日在此定期举办的露天市场。

谈到近期大幅上涨的鸡蛋价格，奥斯卡说，美国有上千万只产蛋鸡在最近一轮禽流感中被扑杀，由于鸡蛋价格上涨，受损企业已经在一个月的时间里收回了损失。“他们利用产蛋鸡遭扑杀作为涨价借口，现在看起来我们将永远受困于天文数字的鸡蛋价格。这是一场骗局。”他抱怨道。

今年75岁的埃丝特尔·埃斯皮诺拉居住在纽约市皇后区一栋颇有年头的公寓楼里，照顾着年迈的母亲。埃斯皮诺拉说，一年半以前，每打鸡蛋售价仅有2.99或3.99美元。“虽然我理解禽流感导致鸡蛋价格高涨，但是现在每次去超市还是会被物价震惊到。对比超市里一打鸡蛋售价23美元，能9美元买到一打鸡蛋，就觉得自己赢得了一场胜利。”

家庭主妇琳达·阿什一早来到位于曼哈顿联合广场的露天市场寻找可买的东西。“我有三个孩子，每天都要吃鸡蛋，这当然增加了每月支出，”她说，“我在这个市场逛，但几乎不会买任何东西。”

阿什告诉记者，她丈夫一大早就去会员制超市开市客排队抢购鸡蛋。“这非常糟糕。总统在就职前表示会改变这一状况，但情况并没有改变。”

年轻小伙威尔说，以往早餐他通常会做鸡蛋饼或煎鸡蛋，但由于鸡蛋如此昂贵，他现在已经改吃其他东西了。

生活成本危机

尽管目前美国CPI同比涨幅从2022年中突破9%回落至3%以下，但近期物价水平明显上涨，高物价给中低收入民众带来的生活成本危机尚未有效化解。

奥斯卡说，他工作的面包房出售的烘焙食品还没涨价，但他不知道还能坚持多久。“涨价不是正确办法，应该降低鸡蛋价格，这样问题就都解决了。但是，政府什么也没做。”

埃斯皮诺拉说，纽约市一套公寓的月租金能达到4500美元，她不知道人们如何负担得起房租。

就美国政府对进口商品加征关税问题，威尔担心这将推升生活成本。他说，生活成本危机令纽约生活变得日益艰难，纽约市需要变得让人可以生活下去，它不能只是一座富人的城市。

“随着生活成本上涨，人们面临的压力越来越大，螺丝拧得越来越紧，这对人们的心理影响是糟糕的。”威尔说，纽约的高房租一直是个问题，但现在其他所有东西都在涨价，生活成本危机必须得到解决。

悲观预期笼罩

美国政府加征关税、削减政府支出等一系列举措，引发各方对美国经济衰退的悲观预期。威尔认为，加征关税会让美国通胀变得更糟，“除了很多商品价格会上涨外，我真的不知道该预期什么。我想经济会开始衰退，这对人们而言将是一个困难的局面”。

对于未来，埃斯皮诺拉忧心忡忡。她说，虽然自己退休后已不再关心政治，但有报道说政府效率部正酝酿消除政府福利支出中的“浪费”，一想到这些她感到非常担心。

在纽约市曼哈顿岛北部哈勒姆地区经营纯素巧克力生意的安德烈娅·扬说，她曾经以为把经济放在第一位的特朗普上台对小企业主是好事，但现在政府表现出另一种“画风”。目前所见的加征关税、通胀抬头，对美国经济是危险的。作为小企业主，她不得不削减开支以维持生意运营。

纽约市聚焦亚洲高端业务的远方旅行社首席执行官凯瑟琳·希尔德担忧，旅游行业仍在艰难地从疫情中恢复，加征关税等措施会让公司业务受损。

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