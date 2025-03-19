新华社洛杉矶／莫斯科3月18日电 热点问答｜美俄总统谈了啥，俄乌停火近了吗？

新华社记者高山 徐剑梅 黄河

俄罗斯总统普京同美国总统特朗普18日通电话，双方讨论了俄美关系正常化、解决乌克兰危机等一系列问题。这是俄美总统时隔一个多月再次通话。双方谈了什么？有哪些关键问题没有谈到？舆论作何反应？

美俄谈了什么

根据俄美双方发布的信息，两国总统谈到以下至少七点议题。

第一点，俄乌19日将互换175名被俘人员。

第二点，对特朗普提出的俄乌在30天内不袭击对方能源基础设施的提议，普京作出“积极回应”，并已向俄军下达相关指令。

第三点，针对30天停火倡议，俄方提出若干关键条件，包括确保对俄乌双方整个接触线上的停火进行有效管控、停止乌境内强制动员和重新武装乌军部队。

第四点，普京表示，俄方愿秉持人道主义原则，依照俄方法律保障库尔斯克州境内投降乌军人员的生命和应有待遇。

第五点，普京对特朗普提出的有关黑海航运安全倡议作出建设性回应。双方同意就此开始谈判，以明确倡议具体细节。相关技术谈判将立即在中东地区展开。

第六点，双方同意推动俄美双边关系正常化、共同努力维护危机地区局势稳定、在核不扩散和全球安全问题上建立协作。

第七点，特朗普支持普京有关在美国和俄罗斯组织两国冰球运动员比赛的想法。

哪些问题没谈到

特朗普17日曾表示，他将与普京讨论土地等问题，包括讨论俄乌“分割特定资产”。然而，美国媒体注意到，在18日通话后双方发布的新闻稿中，完全没有提及俄乌土地划分问题，也没有说明哪些“特定资产”将被分割。

按照俄方发表的声明，普京在通话中强调彻底停止向乌克兰提供外国军事援助和情报信息是防止冲突升级、通过政治和外交手段解决冲突的关键。不过，特朗普18日对美国媒体表示，他在与普京的通话中没有谈及对乌援助问题。

在美俄总统通话后不久，泽连斯基在一场新闻发布会上说，乌方支持任何能带来持久公正和平的提议，但首先要了解提议是什么。他期待特朗普与他分享通话内容。

围绕俄美总统通话，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体平台发文写道：“普京总统和特朗普总统的通话证明了一个众所周知的想法——餐厅里只有俄罗斯和美国。菜单上有：开胃小菜布鲁塞尔芽菜、英式炸鱼薯条和巴黎公鸡。主菜是基辅炸肉排。祝您用餐愉快！”

舆论怎么看

美国媒体注意到，俄方没有在通话中答应特朗普提出的30天停火倡议，“普京似乎在寻求获得更多让步”。

媒体分析指出，目前乌军在整个战线都面临困境，此前攻入俄罗斯库尔斯克州的乌军几乎完全被赶出，这让乌克兰少了讨价还价的重要筹码。目前俄乌互相暂停攻击对方能源基础设施对俄方更有利。对俄罗斯炼油厂等能源基础设施的攻击是乌军目前最成功的策略之一，但乌克兰电网等基础设施已经遭受重创，而且这一提议也无助于阻止俄军继续在前线推进。

舆论认为，俄乌双方互不信任。从战术角度看，双方都担心对方利用停火来重整军队、完善战线；从战略上看，俄方寻求从冲突爆发的根源上解决问题，包括乌克兰不得加入北约，而乌克兰方面担心安全保障面临威胁。

美国约翰斯·霍普金斯大学国际政治学教授谢尔盖·拉琴科对媒体表示，特朗普希望达成一项可以夸耀的短期“协议”，但普京很难作出“妥协”。

波兰副总理兼国防部长科西尼亚克-卡梅什18日说，他对俄美总统通话“不抱过度乐观的态度”。他说，考虑到当下现实，他对此保持谨慎，并呼吁各方不要被情绪左右。

(责编：袁勃、赵欣悦)