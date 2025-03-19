人民网伦敦3月18日电（徐量）由中国中央广播电视总台、英国中国商会、英中贸易协会共同主办，中国驻英国大使馆特别支持的“春天里的中国：中国机遇 世界共享”全球对话会英国专场活动日前在伦敦成功召开。超 100 位中英两国政商界代表齐聚一堂。

中英两国政商界代表参加“春天里的中国：中国机遇 世界共享”全球对话会。杨浩鹏摄

中宣部副部长、中央广播电视台台长兼总编辑慎海雄在开场视频致辞，他表示中国一年一度的全国两会向世界展现出新时代中国的蓬勃活力。他强调，中央广播视台作为全球规模领先、业务类型最丰富、覆盖范围最广的综合性国际传媒集团，充分发挥其在融合媒体和科技创新领域的优势，与全球伙伴携手，共享中国式现代化的发展红利，共享新时代中国科技创新带来的机遇，共享中外文化交流互鉴的成果。

中宣部副部长、中央广播电视台台长兼总编辑慎海雄视频演讲。主办方供图

中国驻英国大使郑泽光在致辞中，从四个不同角度向与会者深入解读了中国全国两会的核心信息。他指出中国全国两会向世界传递的首个重要信号是中国将坚定信心、真抓实干，以高质量发展全面推进中国式现代化。其次，中国将赋能世界、贡献全球，以自身发展为世界提供更多稳定性和正能量。他强调，中国作为全球第二大经济体，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，在全球产业链和供应链中发挥关键作用。

另外，他指出，中国制度契合国情、务实管用，具有鲜明优势和特点，中国全国两会是中国共产党领导人民践行全过程人民民主的重要体现，使广大民众能够深度参与国家政治进程，确保公众意愿得到充分表达与有效实现。这一优势正是支撑中国经济持续快速发展与社会长期稳定的关键所在。最后，他也强调中英两国应抢抓机遇、拓展合作，开创互利合作新未来。双方应保持高层交往势头，切实落实中英经济财金对话、中英战略对话、中英能源对话等合作成果，并积极重启其他领域的对话与合作。中英应在贸易、新能源、气候变化、科技创新、教育与文化等领域深化交流，重点打造金融服务、清洁能源、人工智能等合作亮点。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

英中贸易协会主席古沛勤应邀出席活动并致辞，他表示中英关系正处关键时刻，并高度赞赏中国政府工作报告，特别是在推动消费、刺激创新和开放市场方面的举措，不仅促进了中国经济发展，也为全球投资者和游客带来机遇。他指出，中英经济互补，合作潜力巨大，尤其是在电信、医疗和互联网等领域的开放政策为外国投资者提供了新机会。他欢迎中国签证政策改革，认为这将促进两国交流，并以“把握机遇，迎接挑战，实现增长”作为总结呼吁更多英国年轻人参与中英合作，推动关系发展。

英中贸易协会主席古沛勤发表致辞。杨浩鹏摄

包括英国上议院议员、工党影子内阁财政部前发言人尼尔·戴维森以及第695届伦敦金融城市长梅睿孟在内的多位金融界代表均强调伦敦作为全球金融中心，其发展与全球经济稳定密切相关，人民币国际化的推进为其带来更多机遇，主张英国坚持自由贸易，加强与中国在经济、金融和政治上的合作，共促发展，并呼吁全球加强合作，以创新和包容推动共同繁荣。

英国中国商会副会长薛文霞在致辞中强调，全国两会传递出中国坚定扩大对外开放、深化全球合作的信号。当前中英经贸合作已超越传统商品贸易，拓展至人工智能、绿色金融等新兴领域。随着中国迈向高质量发展和科技创新，人工智能正成为全球经济增长的重要驱动力，中国的人工智能技术的进步，尤其是DeepSeek的应用，正重塑行业格局并推动全球发展。英国在人工智能研究方面具有领先优势，通过深化合作，两国可在医疗健康、绿色能源、智能交通等领域释放巨大潜力。英国中国商会将持续推动中英在人工智能领域的合作，促进国际技术标准制定，帮助中资企业应对国际贸易挑战，把握数字化变革机遇，共创中英合作新未来。

英国中国商会副会长薛文霞致辞。主办方供图

活动现场气氛热烈，众多与会者纷纷表示，中国全国两会向世界展示了一个既着眼长远又脚踏实地的中国，必将为全球稳定发展注入信心和动力。

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