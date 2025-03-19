人民网罗马3月18日电（记者郑彬）当地时间18日下午，“欧洲翻番”倡议意大利站首团送行活动在中国驻意大利使馆圆满落幕。来自意大利17所高校的50余名师生代表共同参加了此次活动。

“欧洲翻番”倡议计划在未来3年内推动实现欧洲青少年来华交流规模翻一番的目标，进一步促进中欧间互学互鉴、深化双方人文交流。

中国驻意大利大使贾桂德在致辞中表示，中意是东西方文明的杰出代表，一代代使者接续谱写了两国友好的篇章，树立了世界不同文明之间平等对话、共同发展的典范。过去一年，中意关系在各层级、多领域互动频繁、成果丰硕，中意间的文化交流为促进两国民心相通和长期友好发挥了重要作用。

中国意大利大使贾桂德在活动现场致辞。人民网记者 郑彬摄

贾桂德表示，今年是中欧建交50周年以及中意建交55周年。中欧、中意关系发展面临着新的历史机遇。期待你们用自己的眼睛观察中国，用自己的脚步丈量中国，用自己的真心体会中国，用自己的语言讲述中国，书写新时代马可·波罗游记，续写中意、中欧友谊的新篇章。

罗马第一大学副校长西卡洛里代表意方感谢了中国政府和中国大使馆对此次游学活动的积极筹备，他表示，“欧洲翻番”倡议为中意两国青年学子之间建立新的友谊搭建了桥梁，为彼此增进了解和联系提供了难得的机会。长期以来，中意文化之间形成了牢不可破的纽带，我相信，此次游学将进一步加深这种彼此间的联系，并为意大利青年学子们带来一次难忘的经历。

意方学生代表白绮花在发言中表示，此次游学让我有了近距离亲身感受中国魅力的机会，以及深入了解中国文化、经济、社会发展的机会。我相信这将是一次充满期待和富有收获的旅程。我的目标是成为一名活跃在中意两国文化交流舞台上的友好使者，为中意两国友谊的发展贡献自己的一份力量。

意方学生代表白绮花发言。人民网记者 郑彬摄

活动现场，各位师生之间不断交流着对此次旅程的期待和向往。来自罗马第一大学的学生Aurora Proietti为了参加此次活动，专门换上了一件充满中国文化元素的旗袍，她对记者表示：“虽然我没有去过中国，但对中国文化向往已久。对我来说，中国是一个现代与传统完美融合，具有独特的魅力地方。此次去中国游学终于使自己梦想成真。”她介绍说，其所在的学校大约有180多名学生报名申请了此次游学活动，但最终只有6、7位同学获得了机会。“我觉得自己太幸运了。我一定会珍惜这次机会，用心去体验中国的文化与发展。等我回来后，我会将在那里的美好经历与我的同学和朋友们分享。”

据悉，此次赴华交流团组是意大利的首团，共有来自当地17所高校的106名青年学生组成，将前往西安、成都、北京进行为期10天的游学，期间不仅将近距离感受中国文化的魅力，还将走进中国高校，体验和参与各种文化活动。

来自意大利多所高校的师生代表参加了此次活动。人民网记者 郑彬摄

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