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外交部：中方有关军事行动是对外部势力执意纵容支持“台独”行径的坚决回应

2025年03月17日21:18 | 来源：新华网
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新华社北京3月17日电（记者邵艺博、朱超）外交部发言人毛宁17日在答记者问时表示，中方有关军事行动是捍卫国家主权、安全和领土完整的必要、合法、正当之举，是对外部势力执意纵容支持“台独”行径的坚决回应，是对“台独”分裂势力倒行逆施的严正警告。

当日例行记者会上，有记者问：据了解，中国军队今天在台海附近开展了军事演习。外界认为，中方有关军事行动同近期美国务院网站修改对台政策表述和“台独”势力倒行逆施有关。请问中方对此有何评论？

毛宁说，美方近期在台湾问题上采取了一系列错误行径，特别是修改美国务院网站所谓“美台关系”页面和“事实清单”内容，删除体现一个中国原则、不支持“台独”等重要表述，在涉台问题上立场严重倒退。这是美方蓄意推行“以台制华”、纵容支持“台独”的又一恶劣例证，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

“中方有关军事行动是捍卫国家主权、安全和领土完整的必要、合法、正当之举，是对外部势力执意纵容支持‘台独’行径的坚决回应，是对‘台独’分裂势力倒行逆施的严正警告。”她说。

毛宁强调，台湾问题是中国核心利益中的核心。一个中国原则是中美关系政治基础中的基础。“基础不牢，地动山摇。‘台独’同台海和平水火不容，搞‘台独’分裂是死路一条，‘以台制华’只会引火上身。”

毛宁表示，中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，兑现美国历届政府在台湾问题上所作的郑重承诺，停止越线挑衅行径，慎之又慎处理台湾问题，不要对台海和平稳定和中美关系造成进一步严重损害。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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