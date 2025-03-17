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外交部：敦促七国集团多做有利于国际社会团结合作的事

2025年03月17日19:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月17日电（记者邵艺博、刘杨）外交部发言人毛宁17日表示，七国集团外长会联合声明及有关宣言罔顾事实、颠倒黑白。中方敦促七国集团停止损害中国主权、干涉中国内政，停止挑动冲突对抗、阵营对立，多做有利于国际社会团结合作的事。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，七国集团外长会发表联合声明和“海洋安全与繁荣宣言”，再次炒作涉华议题，就台湾、海上等问题说三道四，就中国向俄罗斯提供武器和两用物项、中方“产能过剩”、军力建设等表达关切。请问中方对此有何评论？

　　毛宁表示，七国集团外长会联合声明及有关宣言罔顾事实、颠倒黑白，诬蔑抹黑中国，干涉中国内政。中方强烈不满、坚决反对，已向有关国家提出严正交涉。

　　毛宁指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，不容任何外部干涉。当前南海局势总体稳定，航行飞越自由不存在任何问题。七国集团应停止搬弄是非、挑动争端。中方在乌克兰问题上一贯积极劝和促谈，从未向冲突任何一方提供致命性武器，严格管控军民两用物项。中方决不接受七国集团甩锅推责。

　　毛宁表示，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国国防开支是捍卫国家主权、安全、发展利益的需要，公开透明、合理适度。七国集团对美核裁军责任和美英澳三边安全伙伴关系造成核扩散风险避而不谈，反倒拿中国说事，这是赤裸裸的双重标准。所谓“中国产能过剩”已被事实证明是个伪命题。七国集团成员应停止将经贸关系政治化、武器化，停止破坏国际经济秩序，冲击全球产供链稳定。

　　“中方敦促七国集团认清世界大势，摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止损害中国主权、干涉中国内政，停止挑动冲突对抗、阵营对立，把精力放在应对全球挑战、促进全球发展等重大议题上，多做有利于国际社会团结合作的事。”她说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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