新华社北京3月17日电（记者朱超、白鑫雨）外交部发言人毛宁17日表示，祖国完全统一势不可挡，“倚外谋独”终是绝路。希望有关国家认清台湾当局险恶用心，以实际行动严格恪守一个中国原则，切实维护双边关系政治基础。

当日例行记者会上，有记者问：台湾当局拟推动在个别国家新设驻外机构或将原有以“台北”命名的机构改为以“台湾”命名，发言人有何评论？

“一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同各国建立和发展关系的政治基础。”毛宁表示，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更绝无可能。

毛宁说，一段时间以来，民进党当局打着经贸科技、文化教育等领域交流合作的幌子，妄图突破国际社会坚持一个中国原则的铜墙铁壁，拓展所谓“国际空间”，大肆采取金元开路、贿赂拉拢、威逼利诱等伎俩，企图在一些国家新设机构或更名现有机构，诱导有关国家在台湾问题上越界踩线、打“擦边球”，破坏中国同有关国家关系。我们要正告民进党当局：祖国完全统一势不可挡，“倚外谋独”终是绝路。

“中方一贯坚决反对任何建交国与台当局开展任何形式的官方交往。”毛宁说，希望有关国家认清台湾当局有关险恶用心，以实际行动严格恪守一个中国原则，切实维护双边关系政治基础。

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