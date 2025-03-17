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外交部：美方无权干涉中泰打击跨境违法犯罪合作

2025年03月17日18:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月17日电（记者朱超、温馨）外交部发言人毛宁17日说，中泰两个主权国家开展打击偷渡等跨境违法犯罪合作，符合中泰两国法律、国际法和国际惯例，美方无权干涉。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期，在泰国羁押的40名中国公民被遣返回国。美国国务卿鲁比奥宣布将对参与遣返合作的泰国官员实施签证限制等制裁。泰国外交部发表声明强调，已多次就此发表澄清声明，泰在相关行动中始终秉持人道主义原则；泰重视与美同盟关系，但双方关系应建立在相互尊重基础之上。请问发言人对此有何评论？

　　“中泰两个主权国家开展打击偷渡等跨境违法犯罪合作，符合中泰两国法律、国际法和国际惯例，美方无权干涉。”毛宁说，这40名中国公民受蛊惑，非法出境后滞留泰国，被羁押长达十年之久。中国政府有义务、有责任保护本国公民，帮助他们与亲人团聚，回归正常生活。

　　她说，美方将这一问题政治化，本质上是搞双重标准，打压异己。美国移民和海关执法局在2024财年一共遣返来自192个国家的27万余名非法移民，创下自2014年以来最高遣返记录。美方一面无差别强制遣返非法移民，一面对他国正当执法合作横加指责，攻击抹黑，制裁施压，是典型的霸凌行径。

　　“中方强烈谴责任何针对中泰两国的恶意诋毁和非法制裁，坚决反对美方打着人权的幌子操弄涉疆问题，干涉中国内政、干扰中国和有关国家之间正常的执法合作。中方将继续在相互尊重和平等协商基础上，与相关国家加强沟通协调，维护中国公民的合法权益，加强国际执法合作。”毛宁说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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