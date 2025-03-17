新华社洛杉矶3月16日电（记者谭晶晶）美国航天局16日表示，包括因“星际客机”飞船故障滞留国际空间站的美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯在内的4名宇航员，计划于美国东部时间18日返回地球。

载有新一批常驻宇航员的美国太空探索技术公司的“龙”飞船，于美国东部时间14日晚从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射，16日凌晨与国际空间站自动对接。这是“龙”飞船第十次为空间站运送待轮换的宇航员。在两批宇航员完成交接工作后，威尔莫尔、威廉姆斯以及美国宇航员尼克·黑格、俄罗斯宇航员亚历山大·戈尔布诺夫4人将乘“龙”飞船返回地球。

根据原定计划，这4名宇航员最早将于19日返回地球。美航天局表示，任务团队16日举行了会议，评估美佛罗里达州海岸附近天气状况以及飞船溅落条件。根据当前天气预报，18日傍晚的天气条件有利于飞船返回，决定安排4名宇航员提前返航。

按照最新计划，“龙”飞船将于美国东部时间18日1时05分（北京时间18日13时05分）脱离空间站并返航，将于美国东部时间18日17时57分（北京时间19日5时57分）在佛罗里达州附近海域溅落。美航天局表示，“龙”飞船脱离空间站的时间取决于多重因素，包括飞船与回收团队的准备情况、天气和海面状况等。任务团队将继续监测飞船溅落区域的天气状况。

威尔莫尔和威廉姆斯于2024年6月5日乘坐“星际客机”飞赴空间站，执行该飞船的首次载人试飞任务。这艘飞船原定2024年6月14日返航，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。威尔莫尔和威廉姆斯原计划在太空短期“出差”，目前已停留超过9个月。

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