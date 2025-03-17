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精准医疗，影像先行 

中国援桑医疗队推动CT血管成像技术新应用

2025年03月17日15:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月17日电 （记者邹松）近日，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队在纳兹莫加医院成功将CT血管成像技术应用于上肢动静脉内瘘检查，为当地病患静脉病变的精准诊断提供了新的影像学支持。

桑给巴尔一位44岁的女性血液透析患者因上肢肿胀、疼痛来院就诊，超声检查未见异常。来自淮安市第一人民医院影像科的张建东主任得知情况后，高度怀疑是深静脉血栓，并为患者进行了上肢CT血管成像技术检查，检查结果证实了深静脉血栓的存在。

张建东从检查原理、基础解剖知识、规范化检查流程到诊断要点均向当地医生倾囊相授，受教医生积极提问，充满对新知识与新技术的求知热情。

桑给巴尔独特的饮食习惯使得当地糖尿病、肾病患病率颇高，不少患者病情发展至需要接受人工动静脉造瘘手术来维系健康。然而既往内瘘术后评估与并发症监测主要依赖超声检查，手段有限，且深静脉血栓是超声检查的“盲区”。上肢动静脉内瘘 CT血管成像技术可三维直观显示血管走行、吻合口情况、有无狭窄或血栓。此项技术的开展有助于发现内瘘术后并发症，指导临床诊疗策略，从而更好为血透患者的健康保驾护航。

张建东主任指导当地医生进行影像分析 中国援桑医疗队 供图

张建东主任指导当地医生进行影像分析。中国援桑医疗队供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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