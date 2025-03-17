人民网记者 管克江

近日，摩洛哥学者卡友琪给记者发来了两张她在中国参加社会实践的照片。一张照片上，头戴草帽的她手握一把沾满泥土的秧苗；另一张照片里，她正笑语盈盈地躬身采摘茶叶。“那是我在中国最美好的时光之一。中国已经成为我灵魂的一部分。”她说。谁能想到，多年前，卡友琪还是一名物理系大学生，她当时的梦想是成为一名“居里夫人”呢？

卡友琪在插秧。受访者供图

在十多年前，进入摩洛哥哈桑二世大学就读的卡友琪想学一门第二外语，结果当时只有孔子学院有名额。从此，偶然踏入中文学习大门的卡友琪开始了她的中国文化之旅。“我对中文产生了极大的热爱，并在学习中国文化的过程中收获了无比的快乐。”在孔子学院学习的时光里，太极拳是卡友琪最喜欢的课，在平缓的动作变化和悠扬的古琴旋律中，卡友琪渐渐感受到流淌在中国文化之中的魅力。被中国文化吸引的卡友琪决定改变自己的学术道路，放弃物理专业，转而专攻中文。“当时我的决定让身边的人都十分惊讶，可如今，很多人都想追随我的步伐。”

在中国留学期间，卡友琪先后完成了中阿比较文学硕士和博士学位。留学期间，她也收获了众多宝贵经历。在福建省福鼎市的茶园，她在一位中国茶农的指导下采摘白茶，近距离感受中国悠久的茶文化。18世纪初，摩洛哥商人将中国绿茶引入摩洛哥，逐渐成为当地人钟爱的饮品。如今，摩洛哥是世界最大的中国绿茶进口国。“这足以证明摩中文化交往源远流长。”卡友琪说。

卡友琪在福建采茶。受访者供图

回到摩洛哥后，卡友琪从事中阿笔译和口译工作，翻译过多本关于摩洛哥旅行家伊本·白图泰的书籍，目前正在申请哈桑二世大学中文系教师的教职。如果一切顺利，她将成为摩洛哥大学中第一位本土中文女教师。越来越多的人被卡友琪的经历感染，积极主动了解中国文化，融入中国，认识中国。她的妹妹也选择了就读中文系，并准备去中国读硕士。很多朋友向她打听如何去中国留学。为此，卡友琪专门在社交媒体上开通了一个频道，介绍中国文化和留学相关问题。

卡友琪（右三）在中国获得学位后与同学合影。受访者供图

卡友琪表示：“从书法、美食到舞蹈，我几乎每天都能从中国文化中发现新奇之处。每当我发现中国文化与阿拉伯文化的相似之处时，我都会兴奋不已，这也不断激励我去更深入地学习中文。”

她说，摩中文明有很多共通之处，比如都非常重视家庭家风的作用，都热情好客，包容他人。“中国国家主席习近平提出的全球文明倡议，倡导不同文明之间的包容、共处和互学互鉴。当今各国命运紧密相连、休戚与共，开展文明交流对话十分重要。我希望为摩中文明对话尽一份力。”

“中国的学习和生活改变了我的世界观，影响了我个人与思想的成长。这八年的时光将永远镌刻在我的记忆中，中国始终是我的第二故乡。”卡友琪说，她希望自己能成为一座沟通的桥梁，让更多摩洛哥和阿拉伯世界的民众了解博大精深的中华文明。

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