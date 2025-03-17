新华社圣彼得堡3月17日电（记者安晓萌）近年来，俄罗斯共享经济市场发展迅猛。可以预料，随着政策环境不断优化、数字平台进一步发展，俄罗斯共享经济未来几年将持续增长并融入更多人的日常生活中。

共享经济加速释放潜力

得益于政府政策支持、移动支付和数字平台发展等，俄罗斯共享经济市场近年来蓬勃发展。

2023年12月22日，在俄罗斯首都莫斯科，车辆从新年枞树附近驶过。新华社发（亚历山大摄）

独立机构分析报告显示，2017年以来，俄罗斯共享经济市场的规模逐年增长，2020年共享经济市场交易额首次突破1万亿卢布（100卢布约合8.3元人民币），年增长率为39%。

俄罗斯共享经济当前形成三大主要市场：个人对个人物品交易、自由职业者在网络平台提供服务以及汽车共享。

市场分析机构Smart Ranking预测，2024年俄罗斯共享经济主要领域收入达到924亿卢布，同比增长31%。其中大部分收入来自汽车共享，预计超过600亿卢布。共享充电宝服务营收增长最快，其次是共享电动滑板车领域。

目前，俄罗斯共享汽车市场有十余家运营商，相关服务市场增速已超过出租车和汽车租赁服务。其中，Yandex. Drive、Delimobil、Citydrive和BelkaCar这四家企业包揽大约99%的共享汽车市场份额。

共享电动滑板车在年轻人中颇具人气。目前，俄罗斯共享电动滑板车运营商Whoosh在大约60个城市开展业务；俄罗斯电信运营商MTS旗下的Urent公司已在170多个城市推广运营。

这是2022年4月13日在俄罗斯符拉迪沃斯托克市街头拍摄的共享电动滑板车。新华社发（郭飞洲摄）

共享充电宝服务方面，2018年成立的“Take Charge！”公司是当前俄罗斯共享充电宝市场的“领头羊”，占据逾七成市场份额。

此外，俄罗斯共享经济市场还包括共享办公空间、共享住房等业态。随着自提柜的普及和物流设施的改善，物品共享领域也在积极发展。提供设备共享服务的Arenter平台数据显示，游戏机、清洁设备和笔记本电脑是租赁服务最受欢迎的三大物品。

共享汽车市场表现亮眼

作为共享汽车领域的龙头企业，Delimobil公司经过近十年发展，业务已经拓展至13个城市，注册用户数量达1080万，车队规模超过3万辆。Smart Ranking依据这家公司2024年上半年市场表现预测，其全年营收可能超过274亿卢布。

用户在软件注册并上传驾照等必需文件后，通过验证即可挑选喜欢的车型或距离较近的车辆，到达停车地点用手机应用开锁后即可驾驶。其使用费率受运营城市、汽车档次等因素影响，计费方式包括按分钟、小时、天数计费或固定计费。以莫斯科一辆经济型共享汽车为例，每分钟费率最低约9卢布。

共享汽车的受欢迎程度不断攀升，原因在于运营商承担车辆保养、强制保险、加油费和市政停车费等费用，并提供车龄非常新的各种档次乘用车以及厢式货车。

2023年6月26日，在俄罗斯首都莫斯科，车辆驶过市内道路。新华社记者曹阳摄

目前，莫斯科是俄罗斯共享汽车使用频率最高的城市，其次为圣彼得堡，其他城市也在积极拓展共享汽车网络。莫斯科市政府认为，共享出行是居民合理使用公共资源的新模式，不仅有助于减轻交通负荷，还能促进环保。为推广这一服务，市政府为运营商提供补贴和优惠停车等支持，并规定共享汽车车龄不得超过三年。

截至2024年底，莫斯科共享汽车突破4万辆，提前6年实现市政府目标，共享汽车用户数量也达到170万人。美国摩根大通银行早些时候一份研究报告指出，莫斯科汽车共享市场是全球最具活力和前景的市场。

虽有挑战但前景广阔

业内人士认为，俄罗斯共享经济发展正处于成长期，在诸多方面仍存在不足。

共享经济的发展离不开互联网接入和数字平台建设。俄罗斯高等经济大学科技预测中心主任丘洛克指出，俄罗斯一些地区缺乏稳定的互联网或现代化设备，制约了共享经济全面发展。同时，一些偏远地区居民不熟悉现代数字技术，难以使用移动应用程序和在线服务。此外，在西方制裁背景下，许多商家面临设备供应复杂化、税收增加等难题。

这是2024年5月8日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的城市风景。新华社记者曹阳摄

尽管面临一些制约，但业内人士普遍认为，俄罗斯共享经济具有发展潜力，随着政府支持力度加大和相关服务持续完善，预计这一领域将保持积极增长态势。

俄罗斯“商业解决方案和技术”咨询公司高级经理瓦西里耶夫说，随着私家车维护成本逐渐上涨、许多城市付费停车区不断扩大、打车费不断提高，汽车共享服务需求将持续增长。并且，不少公司对共享汽车表现出浓厚兴趣，准备使用专门面向企业客户的汽车共享服务，替代公司公务用车。

共享电动滑板车也显现出与公共交通进一步融合的趋势。业内人士认为，由于业务易于扩展、资本投入较低及许多地区交通可达性较差，共享电动滑板车具有很大市场扩展潜力。共享电动滑板车服务商MTS Urent公司预测，未来几年，俄罗斯共享电动滑板车服务有望覆盖300座城市。

共享服务流行不仅源于价格优势，也契合年轻人的消费理念。共享服务已日益成为俄罗斯人生活中不可或缺的组成部分。

(责编：崔越、张悦)